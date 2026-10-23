Nella disfatta degli uomini di Paulo Fonseca, sconfitti 3-0 dall'Hoffenheim, a fare notizia è il blocco della polizia tedesca nei confronti dei tifosi del Lione
Lione, il proprietario dell'Olympique in mezzo ai tifosi per il derby del Rodano Under 17!
Serata da archiviare il più presto possibile per l'Olympique Lione, sconfitto nettamente e senza colpo ferire in casa dell'Hoffenheim per 3-0 sotto i colpi di Kramaric, Daghim e Hlozek. A fare notizia e a scatenare la polemica all'interno della società francese, però, non è il passo falso in Europa League, bensì il trattamento riservato dalla polizia tedesca ad alcuni tifosi del Lione, bloccati alla frontiera nonostante la gara fosse stata classificata come non a rischio. In mattinata è arrivato un durissimo comunicato dell'OL, schieratosi a favore dei propri sostenitori.
Hoffenheim-Lione, l'accadutoLa serata nefasta per gli uomini di Paulo Fonseca è iniziata già alla mezz'ora, con l'infortunio occorso a Steeve Kango, trasportato su una barella fuori dal campo e poi all'ospedale più vicino per tutti gli accertamenti del caso in seguito a una brutta caduta. I tre gol dei padroni di casa hanno poi completato l'opera, rallentando la corsa alle prime otto del Lione. A far andare su tutte le furie il club francese, però, è stata una situazione extracampo che ha impedito buona parte dei tifosi di poter assistere alla partita.
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Il comunicato del LioneIl Lione ha voluto rilasciare un comunicato per spiegare il fatto e schierarsi a favore dei suoi tfiosi: "Il club aveva preparato a lungo la partita con le autorità locali tedesche, il cui lavoro l’OL desidera elogiare. L’incontro era stato considerato a basso rischio da tutte le parti coinvolte. Tuttavia, con sorpresa di tutte le persone coinvolte, diversi tifosi dell’Olympique Lyonnais sono stati trattenuti dalla polizia federale tedesca al confine, senza spiegazioni ad oggi, impedendo loro di assistere alla partita. L’OL chiede all’UEFA e alle autorità federali tedesche di far piena chiarezza su questi eventi e condivide la delusione dei suoi sostenitori. Il club sosterrà i suoi tifosi per far valere il loro diritto a spostarsi per sostenere la loro squadra".
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