Serata da archiviare il più presto possibile per l'Olympique Lione, sconfitto nettamente e senza colpo ferire in casa dell'Hoffenheim per 3-0 sotto i colpi di Kramaric, Daghim e Hlozek. A fare notizia e a scatenare la polemica all'interno della società francese, però, non è il passo falso in Europa League, bensì il trattamento riservato dalla polizia tedesca ad alcuni tifosi del Lione, bloccati alla frontiera nonostante la gara fosse stata classificata come non a rischio. In mattinata è arrivato un durissimo comunicato dell'OL, schieratosi a favore dei propri sostenitori.

Hoffenheim-Lione, l'accaduto

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Il comunicato del Lione