Ian Holloway, allenatore dello Swindon Town, ha lanciato un durissimo attacco al Manchester City dopo la decisione della commissione indipendente sulle violazioni delle regole finanziarie della Premier League, chiedendo provvedimenti esemplari nei confronti della società e della sua proprietà. Il tecnico inglese ritiene che le irregolarità contestate ai Citizens abbiano danneggiato la credibilità del calcio inglese e alterato la competizione con le altre squadre.

Il Manchester City infatti è stato giudicato responsabile da una commissione indipendente della Premier per numerose violazioni relative al periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Le contestazioni riguardano, tra le altre cose, la comunicazione di informazioni finanziarie inesatte, l'utilizzo di accordi commerciali ritenuti fittizi e la mancata collaborazione con gli investigatori. Il club ha sempre respinto le accuse e ha presentato ricorso contro la decisione, ma 114 accuse su 115 sono state confermate.

Le parole di Holloway contro il Manchester City

In un'intervista rilasciata a, il tecnico ha collegato la vicenda finanziaria del club alle proprie esperienze in Premier League,durante la stagione alla guida del: "Ad essere sincero,. La mia squadra ha giocato benissimo contro il Manchester City, abbiamo segnato, ma uno ci è stato".

BLACKPOOL, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Marlon Harewood del Blackpool segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Barclays Premiership tra Blackpool e Manchester City a Bloomfield Road il 17 ottobre 2010 a Blackpool, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Continua parlando di come il calcio sia diventato un business: "Il gioco, a livello mondiale, viene rovinato da persone ricche che pensano di poterci fare chissà cosa. Appartiene a ognuno di noi, ricchi o poveri che siamo. È uno sport che si è trasformato in un business, il che lo rende brutto, ma non esiste al mondo un gioco simile, perché è come una partita a scacchi sull'erba e ti dà la possibilità di diventare parte di qualcosa che conta davvero".

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Su nuove regole per bloccare i ricconi del calcio: "Si possono certamente introdurre regole e regolamenti più severi, si può certamente garantire che vengano". Sulla consapevolezza di Guardiola: "No, non credo che lo sapesse, sono le persone ai vertici che cercano di imbrogliare in questo gioco e io le caccerei via!".

Ha poi sfogato la sua rabbia nei confronti del City: "Hanno rovinato tutto, hanno completamente e totalmente distrutto questo gioco in cui non credono veramente, se si comportano così. E basta, punto e basta. Non ho alcun rispetto per voi, andatevene al diavolo. Perché non possiamo farlo? È quello che dovrebbe succedere".

Infine, un messaggio al City: "Questo sport è più grande e migliore di tutti voi, siete una vergogna, lo avete infangato irrimediabilmente. Soldi, potere, ma il gioco è il gioco e appartiene a ognuno di noi, e la cosa bella è che puoi essere una nonna di 94 anni che ama quella squadra di calcio dalla testa ai piedi, e hai tutto il diritto di dire quello che vuoi, e ti meriti la vita che ti ha dato, la gioia che hai provato e anche i momenti orribili che hai vissuto. Toglierei assolutamente tutto a ognuno di loro e li costringerei a ricominciare da capo, subito. È successo in Scozia, lo rifarei ora. Sono una vergogna e ancora non si assumono le proprie responsabilità, che tipo di persone vogliono essere? Per me, che si ritirino, li mandino in una lega minore e che usino solo i soldi che hanno speso. Probabilmente gli rimarrà un solo giocatore".