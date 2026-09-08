Sono ufficiali i cinque candidati al Trofeo Johan Cruyff, il riconoscimento assegnato al "Coach of the Year" nell’ambito del Ballon d’Or 2026. La lista comprende Luis Enrique, Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Unai Emery e Vincent Kompany. Cinque tecnici che hanno vissuto una stagione di altissimo livello e che ora si contenderanno uno dei premi più prestigiosi dedicati agli allenatori.

I cinque candidati al "Coach of the Year", chi vincerà?

La candidatura di Luis Enrique è inevitabilmente legata alla straordinaria annata del Paris Saint-Germain. Il tecnico spagnolo ha guidato la squadra francese al trionfo in Champions League, oltre alla conquista della Ligue 1. Un successo europeo che lo colloca inevitabilmente tra i principali favoriti per il riconoscimento.

Luis de la Fuente rappresenta invece la grande alternativa sulla panchina della nazionale spagnola. Il commissario tecnico ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso della Spagna, con il rendimento della selezione nazionale che lo ha portato tra i cinque candidati al premio. La sua candidatura apre anche una sfida tutta spagnola con Luis Enrique, Arteta ed Emery.

🚨🌕 OFFICIAL: Coach of the Year nominees at the Ballon d’Or 2026!



🇪🇸 Luis Enrique

🇪🇸 Luis de la Fuente

🇪🇸 Mikel Arteta

🇪🇸 Unai Emery

🇧🇪 Vincent Kompany



Who deserves to win in your opinion? 👔 pic.twitter.com/xTGDS7R4Jd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Mikel Arteta è stato protagonista di una stagione storica con l’Arsenal. Il tecnico basco ha finalmente riportato i Gunners al titolo di Premier League, interrompendo una lunga attesa che durava dal 2004. La sua squadra ha inoltre raggiunto la finale di Champions League, persa contro il Paris Saint-Germain.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images

Tra i candidati c’è anche Unai Emery, autore dell’ennesima stagione importante alla guida dell’Aston Villa. Il tecnico spagnolo ha confermato la crescita della squadra inglese e ha ottenuto risultati di rilievo anche in Europa, consolidando ulteriormente la propria reputazione internazionale.

Completa la lista Vincent Kompany, protagonista di una stagione straordinaria sulla panchina del Bayern Monaco. Il tecnico belga ha guidato i bavaresi alla conquista della Bundesliga e della Coppa di Germania, accompagnando la squadra anche fino alle semifinali di Champions League. Il vincitore sarà deciso da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, sulla base di risultati, qualità del gioco, capacità tattiche e gestione del gruppo. La premiazione è prevista il 26 ottobre a Londra.