Il Mondiale 2026 continua a far discutere, non solo per i verdetti del campo ma anche per le pesanti polemiche arbitrali. Questa volta a scendere in tackle sulla tecnologia è Zlatan Ibrahimovic. Nelle sue nuove vesti di commentatore televisivo per la rassegna iridata americana, l'ex fuoriclasse svedese ha espresso dichiarazioni tutt'altro che felici nei confronti del VAR. Nel mirino di Ibra sono finiti i concitati minuti di recupero del match tra Egitto e Iran, terminato 1-1: un pareggio figlio di un gol annullato agli iraniani che ha scatenato la furente reazione dell'ex attaccante.

Ibrahimovic: "Il VAR continua a generare controversie"

Commentando l'episodio in diretta per FOX Sports, l'ex attaccante svedese ha sparato a zero sull'utilizzo della tecnologia, evidenziando il distacco sempre più netto tra tifosi e ufficiali di gara: "È proprio per questo cheLa tecnologia è stata creata per correggere errori evidenti, maancora maggiori sul palcoscenico più importante del calcio".

DOHA, QATAR - 07 FEBBRAIO: Foto di gruppo della squadra dell'Iran durante la partita di semifinale della AFC Asian Cup tra Iran e Qatar all'Al Thumama Stadium il 07 febbraio 2024 a Doha, Qatar. (Foto di Lintao Zhang/Getty Images)

Ibrahimovic ha poi rincarato la dose, ammettendo apertamente di non aver trovato alcuna logica nella scelta della terna arbitrale di strozzare in gola l'urlo di gioia della selezione asiatica: "Ho rivisto il replay innumerevoli volte e ancora non capisco come sia possibile fischiare il fuorigioco. Se devono annullare un gol che potrebbe decidere le sorti di una nazione in un Mondiale, devono esserne sicuri al 100%, non tirare a indovinare dietro uno schermo".

Il commento dell'ex attaccante del Milan sul dispiacere verso il popolo iraniano

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Oltre all'aspetto puramente tecnico, lo svedese ha voluto spostare il focus sul lato umano ed emotivo, lamentando il tremendo impatto psicologico che questa decisione ha avuto sui sostenitori della squadra iraniana, passati in pochi secondi dal paradiso all'inferno: "Milioni di iraniani hanno festeggiato quello che credevano fosse un momento storico, solo per vedere un gruppo di arbitri annullarlo in pochi secondi. Non hanno annullato solo un gol,".Un attacco frontale che si è concluso con un verdetto durissimo nei confronti dell'intera classe arbitrale, specchio di un calcio che, secondo Zlatan, sta perdendo la sua essenza: "Questa non è giustizia, è incompetenza. Il calcio merita di meglio, i giocatori meritano di meglio e, soprattutto,