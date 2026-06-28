L'opinionista sportivo svedese contesta la tecnologia per una decisione nel recupero: milioni di tifosi privati di una gioia storica
Mondiale, Ibrahimovic e Henry incantano con una sfida di palleggi
Il Mondiale 2026 continua a far discutere, non solo per i verdetti del campo ma anche per le pesanti polemiche arbitrali. Questa volta a scendere in tackle sulla tecnologia è Zlatan Ibrahimovic. Nelle sue nuove vesti di commentatore televisivo per la rassegna iridata americana, l'ex fuoriclasse svedese ha espresso dichiarazioni tutt'altro che felici nei confronti del VAR. Nel mirino di Ibra sono finiti i concitati minuti di recupero del match tra Egitto e Iran, terminato 1-1: un pareggio figlio di un gol annullato agli iraniani che ha scatenato la furente reazione dell'ex attaccante.
Ibrahimovic: "Il VAR continua a generare controversie"Commentando l'episodio in diretta per FOX Sports, l'ex attaccante svedese ha sparato a zero sull'utilizzo della tecnologia, evidenziando il distacco sempre più netto tra tifosi e ufficiali di gara: "È proprio per questo che la gente sta perdendo fiducia nel VAR. La tecnologia è stata creata per correggere errori evidenti, ma continua a generare controversie ancora maggiori sul palcoscenico più importante del calcio".
Ibrahimovic ha poi rincarato la dose, ammettendo apertamente di non aver trovato alcuna logica nella scelta della terna arbitrale di strozzare in gola l'urlo di gioia della selezione asiatica: "Ho rivisto il replay innumerevoli volte e ancora non capisco come sia possibile fischiare il fuorigioco. Se devono annullare un gol che potrebbe decidere le sorti di una nazione in un Mondiale, devono esserne sicuri al 100%, non tirare a indovinare dietro uno schermo".
Il commento dell'ex attaccante del Milan sul dispiacere verso il popolo iranianoOltre all'aspetto puramente tecnico, lo svedese ha voluto spostare il focus sul lato umano ed emotivo, lamentando il tremendo impatto psicologico che questa decisione ha avuto sui sostenitori della squadra iraniana, passati in pochi secondi dal paradiso all'inferno: "Milioni di iraniani hanno festeggiato quello che credevano fosse un momento storico, solo per vedere un gruppo di arbitri annullarlo in pochi secondi. Non hanno annullato solo un gol, hanno rubato il sogno di una nazione".
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