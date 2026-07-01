Ennesima prova di forza della Francia. Il 3-0 rifilato alla Svezia ai sedicesimi continua a dimostrare tutta la potenza e il dominio della nazionale di Didier Deschamps al Mondiale 2026, autori di almeno 3 gol in tutte le partite fin qui giocate e già alla quarta vittoria di fila dell'avventura americana. Un dominio che ha travolto anche la nazionale svedese, cara all'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic, il quale dopo la partita ha speso parole di grande elogio nei confronti dei Les Bleus.

"La Francia fa paura"

Intervistato ai microfoni di Fox Sports,ha commentato così il valore della squadra francese: "L'ho detto prima dell'inizio del sedicesimo di finale, non ho ancora notato ladella nazionale francese. Stasera, hanno fatto una grande partita".

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé della Francia osserva la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parco dei Principi il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Continuando, il senior advisor di Red Bird ha poi spostato l'attenzione sui singoli calciatori di Deschamps: "Ciascun attaccante è in grado di far vincere la partita alla Francia. Olise, stasera non ha fatto gol ma ha questa visione che Dembélé e Mbappé non hanno, vede opportunità di gioco che (Dembélé e Mbappé, ndr) non colgono, anche se ovviamente hanno caratteristiche diverse. Vedremo fin dove arriverà la Francia, ma fa paura".

Le parole di Ibrahimovic sul talento della Francia

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐄𝐒 𝟖𝐄̀𝐌𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 ! 🤩🔥



Nos Bleus s'imposent avec autorité face à la Suède (3-0) et poursuivent leur aventure en Coupe du monde ! 🙌💙#FRASWE | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oT7XDKTIz3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

Successivamente, l'ex attaccante svedese ha dichiarato: "Tre dei cinque migliori calciatori al mondo sono nell'attacco francese: Mbappé . Gli altri due? Vi faccio i nomi diè di un'altra categoria. Però, ripeto, tre dei migliori cinque sono nel reparto offensivo della Francia".

Infine, Zlatan Ibrahimovic ha chiuso il suo intervento spiegando che, nonostante il talento, non è sempre facile trovare il giusto equilibrio: "Aggiungo, però, che non è facile trovare sempre la giusta combinazione. Ricordate il PSG con Mbappé, Messi e Neymar, non funzionavano al 100%. Ma questi calciatori (francesi, ndr), hanno messo l'ego da parte scegliendo di non voler sapere chi sia tra loro il numero uno. Lavorano anche senza palla, il che è un fattore molto importante, perché con il pallone tra i piedi già sappiamo cosa possono fare. Tutti, sono in grado di decidere le partite da soli. Sono spaventosi".