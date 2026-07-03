L'ex attaccante svedese attacca il VAR per il gol del pareggio annullato dalla Croazia

Alex Bianchi
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Il concitato finale di Portogallo-Croazia continua a far discutere. Tra le voci più autorevoli c'è quella di Zlatan Ibrahimovic, che come opinionista di Fox Sports, ha criticato apertamente la decisione del VAR e lanciato nuove frecciate a Cristiano Ronaldo.

Il duro attacco di Ibrahimovic

Il successo in extremis sul finale firmato da Goncalo Ramos per il Portogallo è stato accompagnato da una coda di polemiche. A finire sotto accusa è soprattutto la decisione del VAR che, nei minuti di recupero, ha annullato il gol del possibile 2-2 croato per una posizione di fuorigioco rilevata dopo un leggerissimo tocco di Igor Matanovic. Nel post partita, intervenendo ai microfono di Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic non ha nascosto il proprio dissenso: "È stata una gran partita rovinata nel finale dal VAR. Questo non è stato arbitraggio, è stato un furto in piena regola", è stata la sua presa di posizione più netta, contestando una decisione che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.
Ibrahimovic Guardiola

AC Milan v FC Internazionale - Serie A
MILANO, ITALIA - 08 MARZO: Il consulente senior dell'AC Milan Zlatan Ibrahimovic guarda prima della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Il Portogallo doveva arrivare agli ottavi"

Ibrahimovic ha però proseguito la dura critica, allargando il discorso e sostenendo che il peso specifico nel torneo del Portogallo e di Cristiano Ronaldo abbia inevitabilmente influenzato la narrazione della partita. Secondo l'ex fuoriclasse del Milan infatti, "Per me è evidente che volevano che il Portogallo e Ronaldo arrivassero agli ottavi per sfidare la Spagna", lasciando intendere che l'episodio arbitrale sia stato volto a favorire la nazionale lusitana in un momento decisivo della partita e dell'intera competizione.

La stoccata a Ronaldo e il risultato finale della sfida

Non è mancata, infine, una nuova frecciata a Cristiano Ronaldo, bersaglio abituale delle analisi di Ibrahimovic. L'ex centravanti ha infatti ribadito che "L'ego di Ronaldo tiene in ostaggio la squadra", aggiungendo che, a suo giudizio, la continua centralità del fuoriclasse portoghese rischia di condizionare il gioco del Portogallo, a causa della poca funzionalità alla manovra e alla staticità all'interno dell'area di rigore. Ibrahimovic ha poi concluso dichiarando: "Continuare a schierarlo titolare è pura follia, dettata dalla nostalgia".
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Sul campo, a prescindere dalle polemiche, il Portogallo ha conquistato la qualificazione imponendosi per 2-1 dopo il vantaggio iniziale della Croazia firmato Ivan Perisic. Il pareggio portoghese è arrivato su rigore proprio dai piedi di CR7 e, infine, con il gol di Goncalo Ramos nei minuti di recupero. Nel lunghissimo finale è poi arrivato il contestassimo annullamento della rete del pareggio croato, episodio che ha poi chiuso definitivamente la sfida. Il Portogallo affronterà agli Ottavi la Spagna, in una delle sfide più attese a affascinanti dell'intera competizione.

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