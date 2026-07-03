Il concitato finale di Portogallo-Croazia continua a far discutere. Tra le voci più autorevoli c'è quella di Zlatan Ibrahimovic, che come opinionista di Fox Sports, ha criticato apertamente la decisione del VAR e lanciato nuove frecciate a Cristiano Ronaldo.

Il duro attacco di Ibrahimovic

Il successo in extremis sul finale firmato daper ilè stato accompagnato da una coda di polemiche. A finire sotto accusa è soprattutto la decisione del VAR che, nei minuti di recupero, ha annullato il gol del possibile 2-2 croato per una posizione di fuorigioco rilevata dopo un leggerissimo tocco di. Nel post partita, intervenendo ai microfono di Fox Sports,non ha nascosto il proprio dissenso: "È stata una gran partita rovinata nel finale dal VAR. Questo non è stato arbitraggio, è stato un furto in piena regola", è stata la sua presa di posizione più netta, contestando una decisione che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

MILANO, ITALIA - 08 MARZO: Il consulente senior dell'AC Milan Zlatan Ibrahimovic guarda prima della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Il Portogallo doveva arrivare agli ottavi"

La stoccata a Ronaldo e il risultato finale della sfida

Caricamento post Instagram...

ha però proseguito la dura critica, allargando il discorso e sostenendo che il peso specifico nel torneo dele diabbia inevitabilmente influenzato la narrazione della partita. Secondo l'ex fuoriclasse del Milan infatti, "Per me è evidente che volevano che il Portogallo e Ronaldo arrivassero agli ottavi per sfidare la Spagna", lasciando intendere che l'episodio arbitrale sia stato volto a favorire la nazionale lusitana in un momento decisivo della partita e dell'intera competizione.Non è mancata, infine, una nuova frecciata abersaglio abituale delle analisi di. L'ex centravanti ha infatti ribadito che "L'ego di Ronaldo tiene in ostaggio la squadra", aggiungendo che, a suo giudizio, la continua centralità del fuoriclasse portoghese rischia di condizionare il gioco del, a causa della poca funzionalità alla manovra e alla staticità all'interno dell'area di rigore. Ibrahimovic ha poi concluso dichiarando: "Continuare a schierarlo titolare è pura follia, dettata dalla nostalgia".Sul campo, a prescindere dalle polemiche, il Portogallo ha conquistato la qualificazione imponendosi per 2-1 dopo il vantaggio iniziale dellafirmato. Il pareggio portoghese è arrivato su rigore proprio dai piedi di CR7 e, infine, con il gol di Goncalo Ramos nei minuti di recupero. Nel lunghissimo finale è poi arrivato il contestassimo annullamento della rete del pareggio croato, episodio che ha poi chiuso definitivamente la sfida. Ilaffronterà agli Ottavi la, in una delle sfide più attese a affascinanti dell'intera competizione.