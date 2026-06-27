I cimeli indossati dai calciatori nelle trasferte europee finiscono in vendita all'asta. Tutto il ricavato sosterrà persone in difficoltà
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Il Bayern Monaco unisce il collezionismo d'élite alla beneficenza lanciando una speciale asta dedicata ai tifosi e agli amanti dei cimeli unici. Il club bavarese ha infatti messo all'asta i prestigiosi orologi Breitling indossati personalmente dai propri calciatori. Tra i pezzi più ambiti della collezione spiccano gli accessori di giocatori come Michael Olise, Leon Goretzka, Minjae Kim, Josip Stanisic e del portiere Sven Ulreich.
Tutti i modelli all'asta rappresentano la dotazione ufficiale che il rinomato marchio di alta orologeria, partner del club, ha assegnato alla squadra per le sfide esterne della passata stagione di Champions League 2024/25.
Bayern Monaco: lo stile dei bavaresi diventa un amuleto da collezioneNel club di Monaco la tradizione e lo stile camminano da sempre di pari passo. Durante i viaggi ufficiali per le competizioni europee, i giocatori e la dirigenza indossano una divisa istituzionale coordinata, attualmente firmata dal marchio Replay. A partire da settembre 2024, a questo look si sono aggiunti gli eleganti cronografi Breitling, diventati un tratto distintivo ai polsi dei calciatori, immortalati dai fotografi all'aeroporto di Monaco prima del decollo o all'arrivo negli hotel.
Per i tifosi non si tratta quindi di semplici oggetti di lusso, ma di veri e propri pezzi di storia vissuta direttamente dai protagonisti. Chi si aggiudicherà i lotti riceverà l'orologio in una confezione speciale interamente autografata dal rispettivo calciatore, con l'aggiunta di un certificato ufficiale che ne attesta l'assoluta autenticità.
Cifre da capogiro sulla piattaforma MatchWornShirtL'asta, ospitata dal celebre portale specializzato MatchWornShirt, ha subito attirato l'attenzione degli appassionati. A guidare la classifica delle offerte è il cronografo del talento francese Michael Olise, un modello Chronomat B31 Automatic 40 che ha già raggiunto la notevole cifra di 8.804 euro grazie a un rilancio arrivato proprio dalla Francia.
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Per gli altri modelli le basi d'asta restano quelle di partenza, competitive per il mercato del collezionismo di fascia alta. I modelli Chronomat B01 Chronograph 42 appartenuti al centrocampista Leon Goretzka e al difensore Minjae Kim partono da una base di 7.500 euro ciascuno. Più accessibili, ma sempre esclusivi, i pezzi di Josip Stanisic e Sven Ulreich, con un prezzo di partenza fissato a 5.000 euro per singolo lotto.
Il fine ultimo dell'iniziativa va ben oltre il valore materiale degli oggetti. L'intero ricavato delle vendite sarà infatti interamente devoluto alla fondazione FC Bayern Hilfe e.V., l'ente benefico del club tedesco che si occupa di sviluppare progetti sociali e di sostenere economicamente le persone e le famiglie che si trovano in grave difficoltà senza alcuna colpa.
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