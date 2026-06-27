Il Bayern Monaco unisce il collezionismo d'élite alla beneficenza lanciando una speciale asta dedicata ai tifosi e agli amanti dei cimeli unici. Il club bavarese ha infatti messo all'asta i prestigiosi orologi Breitling indossati personalmente dai propri calciatori. Tra i pezzi più ambiti della collezione spiccano gli accessori di giocatori come Michael Olise, Leon Goretzka, Minjae Kim, Josip Stanisic e del portiere Sven Ulreich.

Tutti i modelli all'asta rappresentano la dotazione ufficiale che il rinomato marchio di alta orologeria, partner del club, ha assegnato alla squadra per le sfide esterne della passata stagione di Champions League 2024/25.

Bayern Monaco: lo stile dei bavaresi diventa un amuleto da collezione

Nel club di Monaco la tradizione e lo stile camminano da sempre di pari passo. Durante i viaggi ufficiali per le competizioni europee,, attualmente firmata dal marchio. A partire da settembre 2024, a questo look si sono aggiunti gli eleganti cronografi Breitling, diventati un tratto distintivo ai polsi dei calciatori, immortalati dai fotografi all'aeroporto di Monaco prima del decollo o all'arrivo negli hotel.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Leon Goretzka dell'FC Bayern München festeggia dopo aver vinto la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2026 tra FC Bayern München e VfB Stuttgart all'Olimpiastadion il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Per i tifosi non si tratta quindi di semplici oggetti di lusso, ma di veri e propri pezzi di storia vissuta direttamente dai protagonisti. Chi si aggiudicherà i lotti riceverà l'orologio in una confezione speciale interamente autografata dal rispettivo calciatore, con l'aggiunta di un certificato ufficiale che ne attesta l'assoluta autenticità.

Cifre da capogiro sulla piattaforma MatchWornShirt

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L'asta, ospitata dal celebre portale specializzato, ha subito attirato l'attenzione degli appassionati. A guidare la classifica delle offerte è ileuro grazie a un rilancio arrivato proprio dalla Francia.Per gli altri modelli le basi d'asta restano quelle di partenza, competitive per il mercato del collezionismo di fascia alta. I modelliappartenuti al centrocampistae al difensore Minjae Kim partono da una base diciascuno. Più accessibili, ma sempre esclusivi, i pezzi di Josip Stanisic e Sven Ulreich, con un prezzo di partenza fissato a 5.000 euro per singolo lotto.Il fine ultimo dell'iniziativa va ben oltre il valore materiale degli oggetti. L'intero ricavato delle vendite sarà infatti interamente devoluto alla, l'ente benefico del club tedesco che si occupa disenza alcuna colpa.