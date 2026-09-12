Finora per Italiano quattro vittorie ed una sola sconfitta in terra turca.
Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia
Dopo cinque partite, con una sola sconfitta e quattro ottime vittorie il Besiktas di Italiano è in testa alla classifica del campionato turco, la Super Lig. E l'ex allenatore del Bologna è già diventato l'idolo dei tifosi.
Italiano vince ancora e diventa l'idolo dei tifosi del BesiktasHa vinto anche venerdì sera il Besiktas di Vincenzo Italiano, nell'anticipo serale del campionato turco. L'avversario, affrontato in casa, era l'Erzurumspor. E della squadra avversaria i bianconeri si sono sbarazzati facilmente anche senza Vlahovic che è stato squalificato. I padroni di casa segnano due reti in pochi minuti nel primo tempo: prima Topcu al 21° e poi il raddoppio di Trossard dopo sei minuti. E, infine, chiudono la pratica nel finale del secondo tempo con l'autogol di Kirtay all'81°.
Nel frattempo, grazie ai tre punti ottenuti ieri sera con una splendida prestazione ed al raggiungimento del primo posto in solitaria, Italiano si è già guadagnato l'affetto dei tifosi. Il tecnico italiano, infatti, è già amato e apprezzato al punto che alla Vodafone Arena gli hanno persino intitolato un nuovo coro. Il Besiktas punta alto e si candida tra le principali formazioni che potrebbero competere per il titolo. In attesa della prova dell'Europa: che attende i bianconeri di Istanbul giovedì sera, quando faranno il loro debutto in Europa League contro il Marsiglia. Ma per ora Italiano si gode due giorni in testa e spera che diventino ben più di due giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA