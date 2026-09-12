Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Dopo cinque partite, con una sola sconfitta e quattro ottime vittorie il Besiktas di Italiano è in testa alla classifica del campionato turco, la Super Lig. E l'ex allenatore del Bologna è già diventato l'idolo dei tifosi.

Italiano vince ancora e diventa l'idolo dei tifosi del Besiktas

Evimizde 3 puanı 3 golle alıyoruz. 💪🦅



BJK 3-0 ERZ pic.twitter.com/pwAPJgnV99 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 11, 2026

Ha vinto anche venerdì sera il Besiktas di Vincenzo Italiano, nell'serale del campionato turco. L'avversario, affrontato in casa, era l'. E della squadra avversaria i bianconeri si sono sbarazzati facilmente anche senza Vlahovic che è stato squalificato. I padroni di casa segnano due reti in pochi minuti nel primo tempo: primaal 21° e poi il raddoppio didopo sei minuti. E, infine, chiudono la pratica nel finale del secondo tempo conall'81°.Con questa vittoria la squadra di Italiano sale al primo posto condopo aver vinto quattro delle prime cinque gare del campionato. Finora, infatti, c'è stato un solo intoppo: laPer il resto è stata una marcia trionfale: in particolare con il trionfo per 6-2 con il Corum. In seconda posizione, con dieci punti, c'è invece ilche giocherà domani contro il Kocaelispor. Ed è proprio il Kocaelispor, attualmente, la compagine terza in classifica.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 AGOSTO: Dusan Vlahovic del Besiktas festeggia la vittoria con i tifosi durante la partita di andata dei play-off della UEFA Europa League 2026/27 tra Besiktas e Kauno Zalgiris al Besiktas Park il 20 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Nel frattempo, grazie ai tre punti ottenuti ieri sera con una splendida prestazione ed al raggiungimento del primo posto in solitaria, Italiano si è già guadagnato l'affetto dei tifosi. Il tecnico italiano, infatti, è già amato e apprezzato al punto che alla Vodafone Arena gli hanno persino intitolato un nuovo coro. Il Besiktas punta alto e si candida tra le principali formazioni che potrebbero competere per il titolo. In attesa della prova dell'Europa: che attende i bianconeri di Istanbul giovedì sera, quando faranno il loro debutto in Europa League contro il Marsiglia. Ma per ora Italiano si gode due giorni in testa e spera che diventino ben più di due giorni.