Finora per Italiano quattro vittorie ed una sola sconfitta in terra turca.

Federico Iezzi
Vlahovic Skriniar

Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Dopo cinque partite, con una sola sconfitta e quattro ottime vittorie il Besiktas di Italiano è in testa alla classifica del campionato turco, la Super Lig. E l'ex allenatore del Bologna è già diventato l'idolo dei tifosi.

Italiano vince ancora e diventa l'idolo dei tifosi del Besiktas

Ha vinto anche venerdì sera il Besiktas di Vincenzo Italiano, nell'anticipo serale del campionato turco. L'avversario, affrontato in casa, era l'Erzurumspor. E della squadra avversaria i bianconeri si sono sbarazzati facilmente anche senza Vlahovic che è stato squalificato. I padroni di casa segnano due reti in pochi minuti nel primo tempo: prima Topcu al 21° e poi il raddoppio di Trossard dopo sei minuti. E, infine, chiudono la pratica nel finale del secondo tempo con l'autogol di Kirtay all'81°.
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Con questa vittoria la squadra di Italiano sale al primo posto con dodici punti dopo aver vinto quattro delle prime cinque gare del campionato. Finora, infatti, c'è stato un solo intoppo: la sconfitta in trasferta contro l'Alanyasport. Per il resto è stata una marcia trionfale: in particolare con il trionfo per 6-2 con il Corum. In seconda posizione, con dieci punti, c'è invece il Galatasaray di Leao che giocherà domani contro il Kocaelispor. Ed è proprio il Kocaelispor, attualmente, la compagine terza in classifica.

Vlahovic
ISTANBUL, TURCHIA - 20 AGOSTO: Dusan Vlahovic del Besiktas festeggia la vittoria con i tifosi durante la partita di andata dei play-off della UEFA Europa League 2026/27 tra Besiktas e Kauno Zalgiris al Besiktas Park il 20 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Nel frattempo, grazie ai tre punti ottenuti ieri sera con una splendida prestazione ed al raggiungimento del primo posto in solitaria, Italiano si è già guadagnato l'affetto dei tifosi. Il tecnico italiano, infatti, è già amato e apprezzato al punto che alla Vodafone Arena gli hanno persino intitolato un nuovo coro. Il Besiktas punta alto e si candida tra le principali formazioni che potrebbero competere per il titolo. In attesa della prova dell'Europa: che attende i bianconeri di Istanbul giovedì sera, quando faranno il loro debutto in Europa League contro il Marsiglia. Ma per ora Italiano si gode due giorni in testa e spera che diventino ben più di due giorni.

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