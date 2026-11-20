Nel calcio, il destino di un allenatore può cambiare nel giro di pochissime ore. Lo sa bene il tecnico inglese Ian Evatt, esonerato dal Blackpool proprio nel giorno del suo 45° compleanno, appena sette ore dopo aver ricevuto gli auguri ufficiali del club sui social. Una sequenza che ha trasformato una ricorrenza personale in una giornata difficile da dimenticare per l'allenatore britannico, vittima di una delle tempistiche più spietate del calcio moderno, oggi rappresentate dal mondo dei social media.

Evatt, dagli auguri all'esonero in soltanto sette ore

Caricamento post Instagram...

Una stagione difficile e risultati insoddisfacenti

Evatt e il Blackpool è stata soprattutto la crisi di risultati. I Seasiders, infatti, occupano attualmente la 20° posizione in Doncaster. Nelle prime tredici partite di campionato l'ormai ex squadra di Ian Evatt ha raccolto dodici punti, mentre nelle ultime dieci uscite di League One ha perso in ben sette partite, dando il via a una vera e propria crisi tra le fila dei Tangerines. A rendere inevitabile la separazione trae ilè stata soprattutto la crisi di risultati. Iinfatti, occupano attualmente la 20° posizione in League One , terza divisione del calcio inglese , e si trovano appena sopra la zona retrocessione grazie alla differenza reti con ilNelle prime tredici partite di campionato l'ormai ex squadra diha raccolto dodici punti, mentre nelle ultime dieci uscite di League One ha perso in ben sette partite, dando il via a una vera e propria crisi tra le fila dei

La mattina del 19 novembre, alle ore 9:08, ilaveva pubblicato un messaggio di auguri su X per celebrare il compleanno del proprio allenatore. Un augurio cordiale, accompagnato dall'invito a trascorrere una bella giornata: ", Ian Evatt. Passa una bella giornata, Gaffer". Appena sette ore dopo, però, esattamente alle ore 16:00, è arrivato l'annuncio dell'esonero: "IlClub annuncia cheha lasciato il suo ruolo da allenatore dopo 12 mesi in carica". Prima gli auguri, poi l'esonero: sette ore che riassumono tutta la durezza della vita di un allenatore.

UPMINSTER, INGHILTERRA - 7 NOVEMBRE: L'allenatore del Blackpool, Ian Evatt, arriva in vista della partita del primo turno della Emirates FA Cup tra Hornchurch e Blackpool, presso l'Hornchurch Stadium, il 7 novembre 2026 a Upminster, in Inghilterra. (Foto di Elli Birch/Getty Images)

Il Blackpool ha quindi deciso di intervenire prima che la situazione in classifica diventasse ancor più delicata. La società ha ringraziato Evatt per il lavoro svolto e ha affidato temporaneamente la squadra a Steve Thompson, il quale sarà assistito da Stephen Crainey, Stephen Dobbie e Steve Banks in vista della partita contro il Wigan Athletic. La tempistica dell'esonero di Evatt, simbolo del club avendo indossato la maglia dei Seasiders per ben sei stagioni da giocatore, ha ovviamente reso la notizia ancor più clamorosa. Gli auguri al mattino e l'esonero nel primo pomeriggio raccontano in modo quasi emblematico la precarietà della professione dell'allenatore. Tuttavia, adesso la priorità del Blackpool sarà quella di ripartire, trovare una svolta e allontanarsi dalla scottante zona retrocessione.