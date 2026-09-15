Dino Toppmoller non è più l'allenatore del Lens. Il club francese ha deciso di esonerare il tecnico tedesco con effetto immediato dopo appena sei partite ufficiali della sua esperienza sulla panchina dei Sang et Or. Una decisione maturata soprattutto per il rendimento deludente in Ligue 1, nonostante alcuni risultati importanti arrivati nelle altre competizioni.

Toppmoller non arriva nemmeno all'autunno... Il Lens lo esonera

🚨🟡🔴 Dino Toppmöller has been sacked by RB Lens with immediate effect, reports L’Équipe. pic.twitter.com/d3HjwAzpww — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

L'avventura di Toppmoller era iniziata nel migliore dei modi.battendo 1-0 il Paris Saint-Germain, mettendo subito in bacheca un trofeo. Anche l'esordio in campionato aveva lasciato buone sensazioni: 5-2 all'Auxerre, con una prestazione offensiva convincente.Da quel momento, però, il rendimento in Ligue 1 è precipitato.seguita dal ko interno contro il Lorient, vittorioso 1-0. Il bilancio dopo tre giornate era quindi di una vittoria e due sconfitte, con appena tre punti raccolti.

La Champions League aveva invece regalato una risposta completamente diversa. A Praga, contro lo Slavia, il Lens ha conquistato una spettacolare vittoria per 3-2, rimontando nel finale dopo essere stato sotto per due volte. Un successo di carattere che sembrava poter rappresentare una svolta, ma che non è stato sufficiente a cambiare il giudizio della società sull'avvio in campionato.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 9 GENNAIO: L'allenatore ai tempi dell'Eintracht Francoforte, Dino Toppmoller, osserva la partita prima dell'incontro di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund al Deutsche Bank Park il 9 gennaio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Tre giorni più tardi è infatti arrivato un altro risultato negativo in Ligue 1: il 2-2 contro il Le Mans, con il Lens costretto a rimontare due gol e incapace di completare la rimonta. Dopo quattro giornate il bottino era dunque di 4 punti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, un rendimento lontano dalle ambizioni del club.

Il paradosso è quindi evidente: Toppmoller lascia dopo aver vinto il primo trofeo stagionale e aver centrato una vittoria prestigiosa al debutto in Champions, ma con una partenza troppo negativa in campionato. Sei partite complessive, tre vittorie considerando tutte le competizioni, ma soltanto una in Ligue 1. Numeri che hanno convinto il Lens a cambiare immediatamente guida tecnica.