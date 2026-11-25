Il Lens è in crisi nera. Dopo la batosta storica subìta dal Como tre settimane fa, dinanzi i propri tifosi, è arrivato un altro passo falso, questa volta in terra tedesca. Il Lipsia, al nono minuto di gioco, si trovava già sul 2-0 grazie ai gol di Raum e Nkunku e, per i tifosi francesi e per i giocatori in campo, si sono fatti vivi i ricordi, ancora freschissimi, dell'umiliazione per 1-9. La squadra del nuovo allenatore Didier Digard, però, ha contenuto l'emorragia, sgonfiando le avanzate del Lipsia, riuscendo a rientrare in partita con Udol, prima del KO definitivo firmato, al 94esimo, da Antonio Nusa

La strana reazione di Thauvin

, capitano dei francesi, si è reso protagonista non in campo alla Red Bull Arena, bensì ai microfoni di Canal+ con un atteggiamento che lascia trasparire tutte le difficoltà delche continuano a emergere dall'inizio di stagione. L'ex giocatore dell'ha risposto a monosillabi a quattro domande ricevute, lasciando il giornalista e il collegamento televisivo dopo appena 15 secondi.

LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 24: Florian Thauvin del RC Lens reagisce durante la partita della Fase a Gironi MD5 della UEFA Champions League 2026/27 tra RB Lipsia e RC Lens alla RB Arena il 24 novembre 2026 a Lipsia, Germania. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

"Si sente infastidito dall'andamento della serata e della partita? Sì. Per quali motivi? Sono stanco. Cosa ti ha infastidito? Molto complicato... Ma tutta la serata? La prestazione della squadra? Dall'inizio della stagione...". Risposte, quelle del trequartista francese, che spiegano bene il tritacarne in cui è finito il Lens, dopo la stagione straordinaria dell'anno passato, culminata con l'ingresso in Champions, la vittoria della Coppa di Francia e il testa a testa, poi perso, fino alle ultime giornate per la vittoria della Ligue 1 con il PSG, salvo poi batterlo in Supercoppa.

🚨 FLORIAN THAUVIN 🇫🇷 A PERDU 15 DE SES 17 MATCHS DISPUTÉS EN LIGUE DES CHAMPIONS AU COURS DE SA CARRIÈRE !!! 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/DMr1qVUUU2 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 24, 2026

Così non va

La stagione dinon può definirsi negativa. Infatti, se si guardano le statistiche individuali, ci si accorge che il fantasista francese, di cui va ricordata la carta d'identità, pari a 33 primavere, ha realizzatoinin appena 11 partite, confermandosi come il giocatore più pericoloso offensivamente della squadra. In unafin qui disastrosa, in cui ilha la peggior difesa della competizione insieme allocon 19 reti subite, l'exha comunque all'attivo un gol e un assist. Il dato della serata nefasta di, però, non può che riguardare lo score di Thauvin nella massima competizione continentale. Infatti, il francese ha perso 15 delle 17 partite disputate, di cui 14 soltanto con la maglia deltra le stagioni 13/14 e 20/21.