I francesi, 33esimi in classifica a 3 punti, perdono anche a Lipsia e Thauvin, giocatore più rappresentativo, rispecchia l'andamento della squadra in conferenza
La festa del Lens: battuto il PSG e conquista la sua prima Supercoppa francese
Il Lens è in crisi nera. Dopo la batosta storica subìta dal Como tre settimane fa, dinanzi i propri tifosi, è arrivato un altro passo falso, questa volta in terra tedesca. Il Lipsia, al nono minuto di gioco, si trovava già sul 2-0 grazie ai gol di Raum e Nkunku e, per i tifosi francesi e per i giocatori in campo, si sono fatti vivi i ricordi, ancora freschissimi, dell'umiliazione per 1-9. La squadra del nuovo allenatore Didier Digard, però, ha contenuto l'emorragia, sgonfiando le avanzate del Lipsia, riuscendo a rientrare in partita con Udol, prima del KO definitivo firmato, al 94esimo, da Antonio Nusa
La strana reazione di ThauvinFlorian Thauvin, capitano dei francesi, si è reso protagonista non in campo alla Red Bull Arena, bensì ai microfoni di Canal+ con un atteggiamento che lascia trasparire tutte le difficoltà del Lens che continuano a emergere dall'inizio di stagione. L'ex giocatore dell'Udinese ha risposto a monosillabi a quattro domande ricevute, lasciando il giornalista e il collegamento televisivo dopo appena 15 secondi.
"Si sente infastidito dall'andamento della serata e della partita? Sì. Per quali motivi? Sono stanco. Cosa ti ha infastidito? Molto complicato... Ma tutta la serata? La prestazione della squadra? Dall'inizio della stagione...". Risposte, quelle del trequartista francese, che spiegano bene il tritacarne in cui è finito il Lens, dopo la stagione straordinaria dell'anno passato, culminata con l'ingresso in Champions, la vittoria della Coppa di Francia e il testa a testa, poi perso, fino alle ultime giornate per la vittoria della Ligue 1 con il PSG, salvo poi batterlo in Supercoppa.
Così non vaLa stagione di Thauvin non può definirsi negativa. Infatti, se si guardano le statistiche individuali, ci si accorge che il fantasista francese, di cui va ricordata la carta d'identità, pari a 33 primavere, ha realizzato 5 gol e 7 assist in Ligue 1 in appena 11 partite, confermandosi come il giocatore più pericoloso offensivamente della squadra. In una Champions fin qui disastrosa, in cui il Lens ha la peggior difesa della competizione insieme allo Slovan Bratislava con 19 reti subite, l'ex Udinese ha comunque all'attivo un gol e un assist. Il dato della serata nefasta di Lipsia, però, non può che riguardare lo score di Thauvin nella massima competizione continentale. Infatti, il francese ha perso 15 delle 17 partite disputate, di cui 14 soltanto con la maglia del Marsiglia tra le stagioni 13/14 e 20/21.
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