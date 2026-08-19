Atletico Madrid-Malaga è l'anticipo di questa sera che apre la nuova stagione della Liga spagnola.
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Il Malaga si prepara al suo ritorno nella Liga, la massima serie spagnola. I biancazzurri mancavano in questo campionato da ben otto anni. E giocheranno stasera la prima partita della nuova stagione contro l'Atletico Madrid. Ma il tecnico, Funes, ha diversi problemi da risolvere: arriva a Madrid con diversi giocatori indisponibili.
Il Malaga di Funes con sette giocatori indisponibiliOtto anni dopo l'ultima volta, il Malaga torna a calcare i campi della Liga. Los Boquerones (le acciughe, questo il soprannome della squadra), sono allenate da Juan Funes. E si sono gudagnate la promozione nel massimo campionato iberico vincendo i playoff, in finale contro l'Almeria. Oggi il Malaga farà il suo debutto nella nuova stagione. La squadra è attesa allo stadio Metropolitano dove giocherà contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, nell'anticipo che inaugura il campionato. Funes, però, ha a disposizione una rosa in situazione precaria.
Il tecnico ha deciso di portare a Madrid ventidue calciatori. Ma sono molti gli indisponibili per infortuni o problemi di vario tipo. Il reparto più colpito è la difesa che il tecnico dovrà totalmente reinventare. Tre calciatori sono stati esclusi dalla rosa, tutti e tre sono fra i probabili partenti e dovranno decidere del loro futuro: si tratta di Dani Sánchez, Juanpe e Moussa Diarra. Altri, invece, sono assenti per vari problemi fisici. Si tratta dell'attaccante Adrián Niño, del difensore Murillo e del compagno di reparto Fernando Calero e del centrocampista irlandese Aarón Ochoa, anche se quest'ultimo deve anche scontare una giornata di squalifica.
Funes, quindi, potrebbere concedere spazio a due giocatori arrivati dalla squadra delle riserve, Juani e Otu Jr, che potrebbero fare il loro debutto da professionisti. Mentre è stato invece recuperato, per il centrocampo, Carlos Dotor, che è fra i convocati, dopo essersi ripreso da una serie di lunghi problemi fisici che ne avevano limitato per vario tempo l'impiego in campo.
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