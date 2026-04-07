Il Montserrat cerca CT sui social: l’annuncio che fa il giro del web

Sole, mare e voglia di risorgere, il calcio locale è ad una svolta: basterà mandare il proprio CV ad una mail Federazionale che poi valuterà i curriculum e darà la sua decisione per la fine del mese.

Michele Massa 7 aprile - 16:46

Il vostro sogno è quello di diventare il CT di una Nazionale? Bene, se avete il patentino UEFA Pro e qualche anno di esperienza potrete coronare il vostro sogno. Si legge così sul particolare annuncio social che è spuntato sulla pagina ufficiale della nazionale di Montserrat. Mare, Caraibi, bel tempo e una vita tutt'altro che stressante, tutto questo per allenare la selezione locale con le candidature che si aprono ufficialmente fino a metà aprile.

Montserrat apre le candidature, ecco come fare — Per candidarsi a questa pregiata posizione, come si legge dal post pubblicato sui social basterà mandare il proprio CV ad una mail Federazionale che poi valuterà i curriculum e darà la sua decisione per la fine del mese. Per la candidatura ci sarà tempo di inviarla fino al prossimo 17 aprile.

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La richiesta è quella di un vero e proprio lavoro a tuttotondo. Non ci si limiterà ad allenare e selezionare i migliori calciatori locali. Ma il progetto prevede che l'allenatore diventerà un vero e proprio maestro per tutti i coach della Nazione, nella speranza di alzare il livello del proprio campionato per sfornare più calciatori possibili (in passato è stato complicato anche assemblare una rosa valida per le amichevoli).

Lavoro anche di scout, il selezionatore seguirà tutte le varie categorie, dai giovanissimi alla prima squadra. Il tutto nella speranza di alzare il livello e realizzare un sogno che tutt'oggi è ancora molto distante. Non si parla di moduli, gioco o altro, la priorità è solo quella di crescere e affermarsi piano piano sempre di più. Sui social sono tanti i giovani che hanno annunciato di aver mandato la propria candidatura, chi per gioco, chi invece per chi vuole scrivere una paginetta di storia.