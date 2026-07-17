Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, è finito nel mirino del New York City FC, che non ha nascosto il proprio interesse per riportare in patria uno dei calciatori americani più rappresentativi della sua generazione. Il club della MLS è uscito allo scoperto attraverso le parole dei propri dirigenti, manifestando il desiderio di poter contare su Pulisic in futuro.

L’idea è quella di vedere il giocatore più forte e talentuoso della Nazionale statunitense tornare negli Stati Uniti dopo una lunga esperienza in Europa, iniziata con il Borussia Dortmund e proseguita con la maglia del Chelsea prima dell’approdo al Milan.

Il New York City FC vuole Pulisic: le parole di Brad Sims

Brad Sims, CEO del New York City FC, ha confermato durante un evento media organizzato dalla Major League Soccer l’interesse del club per Pulisic, ma ha anche spiegato le difficoltà legate a un possibile trasferimento, dato che al momento il Milan non avrebbe intenzione di privarsi della propria stella, rendendo l’operazione veramente complicata.

MILANO, ITALIA - 09 MAGGIO: Christian Pulisic dell'AC Milan festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza il 09 maggio 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Non si tratta quindi soltanto di semplici indiscrezioni di mercato: la società della MLS ha realmente messo nel mirino l’attaccante statunitense. A confermarlo è stato proprio il CEO, che durante un evento organizzato dalla lega americana ha parlato apertamente del desiderio di portare a New York uno dei calciatori più importanti nella storia del calcio statunitense.

Inizia dicendo che è interessato ai nomi migliori del calcio, in particolare Pulisic: "Direi che siamo interessati ai giocatori di più alta qualità che possiamo ingaggiare. Un giocatore come Christian Pulisic, a nostro avviso, sarebbe fantastico negli Stati Uniti, fantastico nella MLS e, naturalmente, fantastico a New York".

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Successivamente ha confermato che il Milan non ha intenzione di cederlo: "Il Milan non vuole cederlo, per ora la trattativa è bloccata".

Poi ha sottolineato le qualità del giocatore statunitense: "Se chiedeste a uno qualsiasi dei miei 29 colleghi in tutta la lega se sarebbero interessati ad avere Christian Pulisic in squadra, sono abbastanza sicuro che otterreste altri 29 sì. Ci piacerebbe averlo, certo. Qualsiasi altra squadra della MLS lo vorrebbe? Ne sono sicuro".

Infine ha rimandato questo desiderio alle prossime annate: "Crediamo che Christian vorrà giocare qui, che vorrà giocare nella MLS e che vorrà tornare a casa. Qualunque sia il momento, pensiamo e speriamo che il New York City FC sia in cima alla sua lista di squadre in cui vorrebbe giocare".