In quest'edizione della massima competizione europea, i Campioni d'Europa hanno già giocato contro tre squadre della Premier League

Jacopo del Monaco 8 aprile - 15:29

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna spicca, in maniera particolare, quella che metterà di fronte il Paris Saint-Germain ed il Liverpool. Le due grandi squadre, infatti, giocheranno contro in occasione dei quarti di finale della Champions League. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si giocherà presso il Parco dei Principi, casa della squadra Campione d'Europa. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti dei parigini contro i club provenienti dall'Inghilterra.

Paris Saint-Germain contro Liverpool: le statistiche della squadra francese contro le inglesi — Nel corso della sua storia, il Paris Saint-Germain ha affrontato ben otto squadre che provengono dall'Inghilterra. Quella contro cui ha giocato più volte, ben undici, risulta il Chelsea: 5 vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte, con l'ultima di queste che risale al 3-0 della finale del Mondiale per Club disputata a luglio. Dopo i Blues troviamo il Manchester City, contro cui il Psg ha giocato otto partite perdendone la metà e collezionando due vittorie ed altrettanti pareggi. Chiude il podio, a quota sette, l'Arsenal ed il Psg, contro il club londinese, ha ottenuto tre pareggi, due sconfitte ed altrettante vittorie. Quest'ultime, entrambe nelle semifinali della scorsa edizione della Champions.

Fino al calcio d'inizio di questa sera, a quota sei match troviamo il Liverpool. Contro gli attuali detentori della Premier League, il Paris ha ottenuto tre vittorie ed altrettante sconfitte. In seguito troviamo il Manchester United a quota quattro e, anche in questo caso, le vittorie sono divise esattamente a metà. Poi abbiamo, con tre partite, l'unica squadra inglese contro cui il Psg non ha mai vinto, ovvero il Newcastle: due pareggi ed una vittoria. Infine ci sono due club che il Paris Saint-Germain ha affrontato due volte: Tottenham, due vittorie tra cui quella nell'ultima edizione della Supercoppa UEFA; Aston Villa, vittoria e sconfitta ai quarti della scorsa edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Le inglesi affrontate dai parigini in questa Champions League — Questa sera, il Liverpool diventerà la quarta squadra inglese ad aver affrontato il Psg in quest'edizione della massima competizione europea. In occasione della quinta giornata della League Phase, infatti, il Paris Saint-Germain ha ospitato il Tottenham e ha conquistato i tre punti dopo un rocambolesco 5-3 e, tra i marcatori dei parigini, figura Vitinha autore di una tripletta. All'ultimo turno di questa fase, i francesi hanno pareggiato 1-1 contro il Newcastle, risultato che li ha condannati ai Play-off. Dopo aver eliminato il Monaco, i Campioni d'Europa hanno giocato contro il Chelsea agli ottavi vincendo 5-2 all'andata e 0-3 allo Stamford Bridge di Londra.