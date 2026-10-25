Alle ore 21:00 di questa sera, i Blancos di José Mourinho giocheranno il Clasico contro il Barcellona in occasione della decima giornata della Liga 2026/2027. L'incontro si terrà presso il Camp Nou e metterà di fronte la prima e la terza in classifica della massima divisione nazionale. Da diverse stagioni, uno dei giocatori più importanti del Real Madrid è Thibaut Courtois. Il portiere belga, infatti, in diverse occasioni è stato decisivo grazie alle sue parate ma in vista del match contro i catalani, le merengues dovranno fare a meno proprio dell'estremo difensore. Il belga, quindi, si aggiunge alla lista degli assenti, nella quale ci sono già gli infortunati Asencio e Rodrygo e lo squalificato Vinicius.

Real Madrid, Courtois salterà il Clasico per influenza

A poche ore dalla sfida contro i grandi rivali, il Real Madrid dovrà fare a meno di un giocatore molto importante per le gerarchie di Mourinho. Si tratta del portiere titolare Courtois, che questa sera non potrà scendere in campo e difendere la porta della sua squadra dai tiri dei calciatori del Barcellona. Con unsul proprio, la squadra della capitale spagnola ha annunciato il motivo dell'assenza del belga exeded anche il nome di colui che è stato convocato al suo posto.L'annuncio del club: "Courtois non potrà partecipare alla partita di Liga di stasera tra Real Madrid e Barcellona a causa dell'influenza. Al suo posto è stato convocato". L'estremo difensore che Mourinho ha convocato al posto del belga è ucraino ed è classe 2007. Quest'estate, entrando al posto del connazionale, ha anche giocato gli ultimi tre minuti dell'amichevole contro lo. In questa stagione ha collezionato sette presenze col, che milita neldella. Il giovane ucraino subito quattro reti e ha mantenuto la porta inviolata altrettante volte.

Madrid, Spagna - 10 ottobre 2026: Thibaut Courtois del Real Madrid osserva durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Per il classe 2007 si tratta della prima convocazione in una gara ufficiale della Prima Squadra. Ovviamente, Voloshyn partirà dalla panchina dato che, al posto di Courtois, giocherà Lunin. Da quando gioca in Spagna, il classe 1999 ha giocato quattro volte contro il Barcellona: tre in Liga, subendo sette reti; una in Supercoppa Spagnola, nella finale del 2024 che i Blancos hanno vinto 4-1. Tra l'altro, durante la gara d'andata della scorsa stagione contro il Barça, Lunin è stato espulso a fine partita anche se non ha giocato.