Assenza importante per la squadra di Mourinho
Alle ore 21:00 di questa sera, i Blancos di José Mourinho giocheranno il Clasico contro il Barcellona in occasione della decima giornata della Liga 2026/2027. L'incontro si terrà presso il Camp Nou e metterà di fronte la prima e la terza in classifica della massima divisione nazionale. Da diverse stagioni, uno dei giocatori più importanti del Real Madrid è Thibaut Courtois. Il portiere belga, infatti, in diverse occasioni è stato decisivo grazie alle sue parate ma in vista del match contro i catalani, le merengues dovranno fare a meno proprio dell'estremo difensore. Il belga, quindi, si aggiunge alla lista degli assenti, nella quale ci sono già gli infortunati Asencio e Rodrygo e lo squalificato Vinicius.
Real Madrid, Courtois salterà il Clasico per influenzaA poche ore dalla sfida contro i grandi rivali, il Real Madrid dovrà fare a meno di un giocatore molto importante per le gerarchie di Mourinho. Si tratta del portiere titolare Courtois, che questa sera non potrà scendere in campo e difendere la porta della sua squadra dai tiri dei calciatori del Barcellona. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la squadra della capitale spagnola ha annunciato il motivo dell'assenza del belga ex Chelsea ed Atletico Madrid ed anche il nome di colui che è stato convocato al suo posto. L'annuncio del club: "Courtois non potrà partecipare alla partita di Liga di stasera tra Real Madrid e Barcellona a causa dell'influenza. Al suo posto è stato convocato Ilya Voloshyn". L'estremo difensore che Mourinho ha convocato al posto del belga è ucraino ed è classe 2007. Quest'estate, entrando al posto del connazionale Andrij Lunin, ha anche giocato gli ultimi tre minuti dell'amichevole contro lo Schalke 04. In questa stagione ha collezionato sette presenze col Real Madrid Castilla, che milita nel Gruppo 5 della Segunda Federacion. Il giovane ucraino subito quattro reti e ha mantenuto la porta inviolata altrettante volte.
Per il classe 2007 si tratta della prima convocazione in una gara ufficiale della Prima Squadra. Ovviamente, Voloshyn partirà dalla panchina dato che, al posto di Courtois, giocherà Lunin. Da quando gioca in Spagna, il classe 1999 ha giocato quattro volte contro il Barcellona: tre in Liga, subendo sette reti; una in Supercoppa Spagnola, nella finale del 2024 che i Blancos hanno vinto 4-1. Tra l'altro, durante la gara d'andata della scorsa stagione contro il Barça, Lunin è stato espulso a fine partita anche se non ha giocato.
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