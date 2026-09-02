Nella giornata di ieri ha trovato la sua conclusione la sessione estiva di calciomercato ed una cessione che ha fatto parlare di sé è stata quella di Pablo Garcia da parte del Betis Siviglia. La squadra che milita nella Liga Spagnola, infatti, per poter prendere Dani Ceballos ha dovuto fare prima salutare uno dei propri giocatori e la scelta è ricaduta su Garcia. Il classe 2006, prodotto del settore giovanile dei biancoverdi, ha lasciato in lacrime la squadra in cui è cresciuto per trasferirsi al Racing Santander. In queste ore, il ragazzo ha scritto una lettera per il suo ormai ex club ed anche suo padre hanno voluto spendere qualche parola su quanto accaduto.

Pablo Garcia: "Tiferò per sempre per il Betis"

Garcia ha fatto l'esordio con la Prima Squadra biancoverde durante la stagioneTra le due annate precedenti e le prime settimane di quella da poco iniziata, lo spagnolo ha giocatopartite col Betis Siviglia e ha segnatoreti.

Dopo aver salutato in lacrime il club, il 20enne ha voluto scritto una lettera sui social. Le sue parole: "GRAZIE. Sono arrivato al Betis quando avevo 5 anni. Me ne vado dopo quasi 14 anni trascorsi con questa maglia. Ho imparato a giocare, competere, perdere, vincere e sognare. Sono stato in tutte le squadre giovanili fino ad esordire in Prima Squadra. Ho vissuto momenti che porterò sempre con me. Betis è stata casa mia fin da quand'ero bambino. Vado via orgoglioso di quanto fatto, grato di tutte le persone che ho incontrato in questo percorso. Arrivato come tifoso, vado via da calciatore e resterò per sempre tifoso del Betis. GRAZIE DI CUORE".

Valencia, Spagna - 25 agosto 2026: Pablo Garcia del Real Betis Balompie esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia e Real Betis Balompie all'Estadi de Mestalla. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Il video di Garcia che ha lasciato in lacrime la sua ormai ex squadra ha fatto il giro del web trattandosi di un ragazzo del settore giovanile costretto all'addio per far spazio ad un altro calciatore. Ramon Garcia, padre di Pablo, ha parlato dell'umore in famiglia per quanto accaduto.

🟢❗️ Así se ha marchado Pablo García del #RealBetis.



↪️El canterano, a lágrimas con su madre. @manu_colchon pic.twitter.com/NXZsUxTmHJ — Deportes Sevilla (@deportesDDS) September 1, 2026

Le sue dichiarazioni ad El Partidazo de Cope: "Stiamo soffrendo molto. Sono sicuro che, al primo allenamento, darà il massimo e renderà felici i tifosi del Racing Santander. Abbiamo scoperto tardi della cessione. La notizia è uscita nel pomeriggio ed abbiamo aspettato che tutto fosse definito. A lui interessava soltanto giocare il più possibile. Poi conoscevamo la rose e gli ottimi giocatori. Eravamo combattuti se restare anche giocando poco o rilanciare la sua carriera e divertirsi nel giocare a calcio".