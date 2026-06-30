Ancora tensioni fra USA e Iran: questa volta al centro delle polemiche c'è il calcio
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Come riporta l'ANSA, il segretario alla sicurezza degli Stati Uniti d'America, Markwayne Mullin, ha dichiarato di aver festeggiato per l'eliminazione ai Mondiali di calcio della Nazionale iraniana. I 3 pareggi nel girone non sono bastati agli asiatici infatti, per superare il turno.
Le parole del segretario USAMarkwayne Mullin si è così espresso circa l'eliminazione dell'Iran ai Mondiali negli USA: "Sono contento" riferendosi all'uscita di scena della Nazionale iraniana e ha poi continuato: "Sono contento che non tornerà. Sono stato felicissimo quando siamo riusciti a revocare i visti, forse ho anche cantato qualche canzone e fatto un balletto di gioia". Ha inoltre sottolineato che nessuna delegazione ha richiesto più tempo di quella iraniana. L'Iran è stato costretto a soggiornare in Messico, precisamente a Tijuana, e ha potuto volare alla volta degli USA soltanto alla vigilia delle prime due gare disputate a Los Angeles. Le restrizioni sono state meno ferree per l'ultima giornata, quando l'Iran ha potuto recarsi a Seattle, sede della partita contro l'Egitto, ben due giorni prima.
La risposta di un funzionario della Federazione calcistica iraniana non si è fatta attendere e ha scelto The Athletic come mezzo: "Gli iraniani sono abituati ai maltrattamenti e alle bugie americane. Queste affermazioni dimostrano ancora una volta che i funzionari americani non hanno alcun rispetto per il diritto internazionale o per i principi richiesti a un paese ospitante".
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Il cammino dell'IranMehdi Taremi e compagni hanno disputato, con tutte le difficoltà del caso, espressamente segnalate a mezzo stampa, un Mondiale storico. La Nazionale iraniana è andata a tanto così dal superare il girone e qualificarsi ai sedicesimi di finale. Soltanto la sfortuna, abbattutasi contro i calciatori asiatici nei minuti finali della decisiva sfida contro l'Egitto con due traverse e un gol annullato per centimetri, e un biscotto tra Algeria e Austria, hanno impedito di raccontare una favola senza precedenti.
Non per il livello della rosa dell'Iran, certamente non di primo pelo, ma per le modalità con cui i calciatori hanno affrontato questa Coppa del Mondo. La sede del ritiro, situata a Tijuana, in Messico, è stata obbligata dalle autorità preposte dal momento che l'Iran è stato impossibilitato di entrare negli USA, se non soltanto per le partite. Difatti, Mehdi Taremi, volto di punta della squadra e capitano, ha più volte cercato di attirare l'attenzione sulle difficoltà di spostamento. Terminate le partite negli Stati Uniti, i calciatori e lo staff hanno subito viaggiato per tornare in Messico. Una disparità di trattamento rispetto alle altre Nazionali che ha creato problemi nel riposare e nel recupero post partita.
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