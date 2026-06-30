Come riporta l'ANSA, il segretario alla sicurezza degli Stati Uniti d'America, Markwayne Mullin, ha dichiarato di aver festeggiato per l'eliminazione ai Mondiali di calcio della Nazionale iraniana. I 3 pareggi nel girone non sono bastati agli asiatici infatti, per superare il turno.

Le parole del segretario USA

si è così espresso circa l'eliminazione dell' Iran ai Mondiali negli: "Sono contento" riferendosi all'uscita di scena della Nazionale iraniana e ha poi continuato: "he non tornerà. Sono stato felicissimo quando siamo riusciti a revocare i visti, forse ho anche cantato qualche canzone e fatto un balletto di gioia". Ha inoltre sottolineato che nessuna delegazione ha richiesto più tempo di quella iraniana. L'è stato costretto a soggiornare in, precisamente a, e ha potuto volare alla volta deglisoltanto alla vigilia delle prime due gare disputate a. Le restrizioni sono state meno ferree per l'ultima giornata, quando l'ha potuto recarsi a, sede della partita contro l', ben due giorni prima.

AL RAYYAN, QATAR - JANUARY 23: Mehdi Taremi dell'Iran festeggia il gol del 2-0 della sua squadra insieme a Sardar Azmoun e Mehdi Ghayedi durante la partita del Gruppo C della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Emirati Arabi Uniti allo Stadio Education City il 23 gennaio 2024 a Al Rayyan, in Qatar. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

La risposta di un funzionario della Federazione calcistica iraniana non si è fatta attendere e ha scelto The Athletic come mezzo: "Gli iraniani sono abituati ai maltrattamenti e alle bugie americane. Queste affermazioni dimostrano ancora una volta che i funzionari americani non hanno alcun rispetto per il diritto internazionale o per i principi richiesti a un paese ospitante".

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Il cammino dell'Iran

e compagni hanno disputato, con tutte le difficoltà del caso, espressamente segnalate a mezzo stampa, un Mondiale storico. La Nazionale iraniana è andata a tanto così dal superare il girone e qualificarsi ai sedicesimi di finale. Soltanto la sfortuna, abbattutasi contro i calciatori asiatici nei minuti finali della decisiva sfida contro l'con due traverse e un gol annullato per centimetri, e un biscotto tra, hanno impedito di raccontare una favola senza precedenti.

DOHA, QATAR - 5 GIUGNO: I giocatori dell'Iran si schierano prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Qatar e Iran, disputata al Jassim Bin Hamad Stadium il 5 giugno 2025 a Doha, Qatar. (Foto di Mohamed Farag/Getty Images)

Non per il livello della rosa dell'Iran, certamente non di primo pelo, ma per le modalità con cui i calciatori hanno affrontato questa Coppa del Mondo. La sede del ritiro, situata a Tijuana, in Messico, è stata obbligata dalle autorità preposte dal momento che l'Iran è stato impossibilitato di entrare negli USA, se non soltanto per le partite. Difatti, Mehdi Taremi, volto di punta della squadra e capitano, ha più volte cercato di attirare l'attenzione sulle difficoltà di spostamento. Terminate le partite negli Stati Uniti, i calciatori e lo staff hanno subito viaggiato per tornare in Messico. Una disparità di trattamento rispetto alle altre Nazionali che ha creato problemi nel riposare e nel recupero post partita.