Non basta un Messi in splendida forma all'Inter Miami: la formazione di Hoyos non vince da 4 partite consecutive
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
Leo Messi, nella notte italiana, trova il primo gol da quando il padre Jorge se n'è andato, lasciando un vuoto incolmabile per l'otto volte Pallone d'Oro. L'argentino, autore di un gol e decisivo per la rete del momentaneo pareggio di Pinter, non è riuscito, però, a trascinare l'Inter Miami fuori dal momento negativo. Infatti, i rosanero non vincono da quattro partite consecutive e i tifosi chiamano i rinforzi.
Ancora al topNella lettera emozionante e a cuore aperto scritta al padre Jorge, mancato qualche giorno fa a seguito di un brutto male, in un passaggio Messi ha detto esplicitamente che: "Ho molto dubbi sul fatto che continuerò a giocare ancora per molto". Eppure, la Pulce sembra in forma smagliante, è l'anima dell'Inter Miami, ha raggiunto il gol numero 922 in carriera e continua, imperterrito, a regalare magie su un prato verde.
Dopo il gol del vantaggio di Vassilev, è salito in cattedra il numero 10. Prima con un lancio a tagliare la difesa, recapitato a Suarez che, di testa, ha servito il più facile dei tap-in a Pinter e, dopo 5 minuti, con un'azione personale, sgusciando tra i difensori del Philadelphia Union, riuscendo a piazzare la palla nell'angolino basso alle spalle del portiere, rimasto freddato dalla velocità d'esecuzione. Nella ripresa tornano a galla i soliti problemi difensivi dell'Inter Miami, non ridotti nemmeno con l'arrivo di Casemiro, subendo la rete di Pierre per il definitivo 2-2.
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La crisi dell'Inter MiamiLa formazione allenata da Guillermo Hoyos, subentrato a Javier Mascherano, non vince da ormai quattro partite. In questo lasso di tempo, sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e 11 gol subiti, costati anche l'eliminazione dalla Leagues Cup. In MLS, invece, sono al secondo posto dell'Eastern Conference, a quota 39 punti dopo 20 giornate e a -7 dal Nashville. Il dato più preoccupante è sicuramente quello dei gol incassati: ben 39 che, di fatto, piazzano l'Inter Miami al quarto posto tra le peggiori difese. L'attacco, con 48 gol segnati, è il migliore del campionato, al pari di Cincinnati. Messi, salito a 13 realizzazioni, è a caccia del primo posto occupato dal croato Musa, in forza al Dallas, distante 3 lunghezze. Un altro record nel mirino della Pulga.
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