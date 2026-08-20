Leo Messi, nella notte italiana, trova il primo gol da quando il padre Jorge se n'è andato, lasciando un vuoto incolmabile per l'otto volte Pallone d'Oro. L'argentino, autore di un gol e decisivo per la rete del momentaneo pareggio di Pinter, non è riuscito, però, a trascinare l'Inter Miami fuori dal momento negativo. Infatti, i rosanero non vincono da quattro partite consecutive e i tifosi chiamano i rinforzi.

Ancora al top

Nella lettera emozionante e a cuore aperto scritta al padre Jorge , mancato qualche giorno fa a seguito di un brutto male, in un passaggio Messi ha detto esplicitamente che: "Ho molto dubbi sul fatto che continuerò a giocare ancora per molto". Eppure, la Pulce sembra in forma smagliante, è l'anima dell'Inter Miami, ha raggiunto ilin carriera e continua, imperterrito, a regalare magie su un prato verde.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami interagisce con Luis Suárez dell'Inter Miami durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Dopo il gol del vantaggio di Vassilev, è salito in cattedra il numero 10. Prima con un lancio a tagliare la difesa, recapitato a Suarez che, di testa, ha servito il più facile dei tap-in a Pinter e, dopo 5 minuti, con un'azione personale, sgusciando tra i difensori del Philadelphia Union, riuscendo a piazzare la palla nell'angolino basso alle spalle del portiere, rimasto freddato dalla velocità d'esecuzione. Nella ripresa tornano a galla i soliti problemi difensivi dell'Inter Miami, non ridotti nemmeno con l'arrivo di Casemiro, subendo la rete di Pierre per il definitivo 2-2.

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La crisi dell'Inter Miami

La formazione allenata da, subentrato a, non vince da ormai quattro partite. In questo lasso di tempo, sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e 11 gol subiti, costati anche l'eliminazione dalla Leagues Cup. In MLS, invece, sono al secondo posto dell'Eastern Conference, a quota 39 punti dopo 20 giornate e a -7 dal. Il dato più preoccupante è sicuramente quello dei gol incassati: benche, di fatto, piazzano l'Inter Miami al. L'attacco, con, è il migliore del campionato, al pari di. Messi, salito a 13 realizzazioni, è a caccia del primo posto occupato dal croato, in forza al, distante 3 lunghezze. Un altro record nel mirino della Pulga.