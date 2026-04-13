Prime nel girone e ora sognano la Seconda Divisione. Il Valencia femminile B sta per concludere una stagione quasi perfetta, e lo fa nel ricordo di mister Fernando Martin, scomparso a dicembre in un tragico incidente.

Francesco Di Chio 13 aprile - 20:54

Il Valencia femminile B si è laureato vincitore del gruppo VI della Terza Division RFEF dopo la vittoria contro La Nucia e si è assicurato aritmeticamente la vittoria. Le ragazze della squadra valenciana hanno ricordato durante i festeggiamenti il tecnico Fernando Martin, venuto a mancare proprio in questa stagione.

Il ricordo di Fernando Martin — Al termine della gara contro La Nucia, le ragazze si sono lasciate andare a dei dovuti e meritatissimi festeggiamenti. Ovviamente, il primo pensiero è andato a Fernando Martin, tecnico del Valencia fino a Dicembre, mese in cui ha tragicamente perso la vita. Il tecnico infatti è stato coinvolto in un naufragio in Indonesia, nel quale ha perso la vita insieme a 3 dei suoi 4 figli. Le ragazze hanno conquistato il titolo di campionesse del girone anche per lui, e hanno festeggiato la vittoria proprio con la famiglia del tecnico.

Andrea Ortuño, vedova di Martin, che era presente alla gara e alla celebrazione del Valencia femminile, ha pubblicato un messaggio sui social. Nel post la donna ha ringraziato le ragazze per la vicinanza ed ha esaltato la vittoria come frutto del lavoro di un bellissimo gruppo. Poi un pensiero al marito: "Grazie per continuare a farci vivere momenti così belli e per aver lasciato un’eredità infinita". Il post della Ortuno si apre con: "Fer amor, siete campionesse di lega!", accompagnato da diverse foto della squadra e di suo marito scomparso. Il post si conclude con un messaggio al marito, che porta sempre con sé: "E come non poteva essere altrimenti, con dedica al cielo. Anche se tu non hai bisogno di dediche, eri e sarai buono per natura. Sempre il nostro numero 1. Dentro e fuori dal campo".

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Valencia femminile: il sogno promozione

Archiviato il girone VI, il Valencia femminile può giocare le due partite rimanenti con l'obiettivo della promozione in Segunda Division. Il campionato femminile spagnolo prevede la promozione diretta dalla terza alla seconda divisione per la squadra migliore dei 19 gironi, ed un tabellone per le restanti prime classificate. Con 0 sconfitte e soli 2 pareggi in tutto il campionato, il Valencia sogna, e lo fa anche per mister Fernando.