Il weekend degli italiani all'estero ha brillato con grandi soddisfazioni, numerose reti e parate importanti. I calciatori e gli allenatori originari del Bel Paese si sono distinti nei massimi campionati in giro per il mondo, proseguendo la propria carriera tra lavoro, sacrifici e resilienza. Segna ancora Mario Balotelli al 36' nel match di venerdì contro l'Al-Arabi ma non può far nulla per evitare la sconfitta all'Al-Ittifaq che si arrende 3-1 tra le mura amiche. Aumenta invece il minutaggio di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool, entrato in campo al 77' al posto di Gakpo. Nel finale il gran gol di MacAllister ha regalato il successo esterno proprio alla sua squadra, 1-0 contro il Nottingham Forest di Lorenzo Lucca, alla ricerca invece del gol e di un momento di maggiore serenità. Tra astri nascenti e calciatori già affermati, scopriamo le sorti degli altri italiani all'estero scoprendo come è andato il loro weekend.