Ci sono trasferte peggiori di Stoke. Parola di Andros Townsend, che in Thailandia ne ha avuta la conferma sulla propria pelle, letteralmente. L'ex ala inglese, oggi al PT Prachuap nella Thai League 1, è stato investito da un rullo compressore durante il riscaldamento prima della partita contro lo Stoke, a Pattani. Il mezzo, pesante e usato per la manutenzione del campo, gli è finito addosso: la gamba sinistra è rimasta brevemente incastrata sotto il veicolo, apparentemente per un errore di un membro dello staff. Townsend se l'è cavata senza conseguenze: è entrato in campo dal panchina nel finale, in una gara poi vinta 3-0. L'ex Tottenham, Luton e Crystal Palace, 35 anni e 13 presenze con la nazionale inglese, ha preso tutto con ironia sui social. Dando anche una piccola stoccata a chi sperava di leggere altro.

Townsend ironizza sui social: "Scorri per scoprire perché"

, tanto bizzarro quanto innocuo, non ha impedito adi scherzarci su. Il giocatore aveva recentemente pubblicato un post in cui paragonava la trasferta thailandese, baciata dal sole, alle precedenti visite al Bet365 Stadium, casa dello Stoke, non certo ricordate per il clima. Dopo l'incidente con il rullo, l'inglese ha rincarato la dose su Instagram: "A quanto pare, la trasferta a Stoke non è stata poi così male. Scorri per scoprire perché". Un modo leggero per raccontare un momento che, in altre circostanze, avrebbe potuto avere risvolti ben più seri.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 2 OTTOBRE: Andros Townsend dell'Everton segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United ed Everton a Old Trafford il 2 ottobre 2021 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

Fortunatamente per Townsend, l'unico danno resta l'imbarazzo di essere finito sotto un mezzo da manutenzione del campo pochi minuti prima del fischio d'inizio, con il pubblico di Pattani come testimone di una scena surreale, più da bloopers che da partita di campionato. Lo spavento c'è stato. Più per il pubblico che per il giocatore. A quanto pare. Lui sta bene e la sua squadra ha vinto 3-0. Meglio di così.