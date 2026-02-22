Poco esaltante, decisamente, l'ultimo record dello Sheffield Wednesday, che perdendo 2-1 coi rivali cittadini dello United, lascia la categoria con mesi d'anticipo

Ci sono record e record, quelli che pensi tu non debba mai dimenticare per la bellezza del traguardo e quelli talmente negativi che vorresti tanto non siano tuoi. Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record ad esempio, positivi e molti ineguagliabili. Poi ci sono tristissimi momenti, che toccano squadre intere.

È accaduto allo Sheffield Wednesday, costretto alla retrocessione in terza serie inglese, la League One, dopo aver perso il derby salvezza con i cugini dello United.

Sheffield Wednesday, che disastro! — Pensate quanto debba essere stucchevole e insoddisfacente sapere di che morte morire con mesi di anticipo. È così che vivranno i tifosi dello Sheffield Wednesday, consapevoli del triste destino che li attende.

Non ci poteva essere momento peggiore per decretare aritmeticamente la retrocessione, se non nel derby. Vincendo, non sarebbe stata risolta la situazione, ma delle speranze flebili probabilmente sarebbero rimaste.

Dopo un minuto e mezzo, Patrick Bamford ha portato in vantaggio lo Sheffield United. Colpo duro da ssorbire per gli ospiti costretti a inseguire un doppio svantaggio dal diciannovesimo minuto con la rete marcata da Harrison Burrows. Kalvin Phillips, tra i padroni di casa, s'è fatto espellere all'inizio del secondo tempo (49') ed ha alimentato qualche speranza di rimonta.

Charlie McNeill ha acceso i tifosi ospiti riducendo lo svantaggio al 52°, ma non è bastato. Al fischio finale, solo tristezza e sconforto per la storica retrocessione del Wednesday.

Un disastro annunciato — 11 sconfitte di fila, un'emorragia di risultati che si protrae dal primo giorno di gennaio. 28 gare senza vincere, con l'ultimo successo risalente al 20 settembre, sesta giornata di Championship.

Ultimissimo in classifica, il Wednesday ha pagato anche lo scotto di una penalizzazione di 18 punti che hanno spezzato ambizione e speranza prima ancora che iniziasse la stagione. Tragicomico il fatto che la squadra, dopo 33 partite giocate in campionato, abbia ancora un saldo negativo di punti: -7.

Un risultato a cui hanno contribuito peggiori attacco e difesa del torneo.