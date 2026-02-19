Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, era presente alla prima riunione del Board of Peace per Gaza.

Si è tenuta oggi la prima riunione del Board of Peace per Gaza, l'organizzazione voluta da Trump per gestire Gaza dopo due anni di guerra e per far sì che le parti in causa rispettino la pace. Alla riunione, però, non erano presenti solo capi di stato ma anche Gianni Infantino, presidente della FIFA. Infantino ha importanti legami con il presidente americano e si è anche fatto vedere con l'iconico cappellino rosso «USA».

La FIFA raccoglierà fondi per Gaza — Ma per quale motivo il presidente della FIFA, organo di governo del calcio mondiale, dovrebbe essere presente alla riunione di questo nuovo, e molto discusso e contestato, organismo? La spiegazione l'ha fornita, ovviamente, il presidente Trump. Il quale, infatti, ha spiegato che la FIFA si occuperà a Gaza di raccolte fondi, campi e impianti per il calcio: "La Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza, si occuperà di campi e impianti. Gianni porterà le sue star a Gaza, tutti le riconosceranno. Voglio ringraziare Gianni e la Fifa per tutto quello che stanno facendo, mi hanno dato il primo 'Peace Prize".