Il ct Queiroz ha accusato l'inglese e duramente commentato le decisioni arbitrali, dopo un presunto rigore non dato.
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Polemiche e tensione nel post partita di Inghilterra-Ghana al Mondiale. Il Ghana ferma l'Inghilterra: la squadra di Tuchel domina, tira tanto in porta, ma non segna e la gara termina senza gol. Dopo il match, però, alla tensione si assommano le polemiche.
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Carlos Queiroz accusa Bellingham di aver insultato i suoi giocatoriLa prima polemica riguarda una delle stelle della nazionale dei Tre Leoni: Jude Bellingham. Il centrocampista, infatti, è stato accusato dal tecnico dei ghanesi di aver insultato alcuni giocatori avversari. L'episodio chiave è avvenuto all'intervallo: il giocatore del Real Madrid ha commesso un fallo poco prima del fischio finale e ha evitato il giallo dopo aver spinto Jerome Opoku davanti alle panchine. In seguito è stato protagonista di una accesa discussione come ha confermato il ct del Ghana, Queiroz: "C'è stato un breve scambio di battute, ma poi ci siamo calmati. Il calcio non è come ballare in una sala da ballo in smoking. Non è uno spettacolo. "La mia intenzione era quella di chiedergli di calmarsi, lui ha reagito male e ci ha insultato". Morgan Rogers ha poi calmato il compagno.
Tutta l’ironia del CT del #Ghana: #Queiroz ha commentato così l’intervento in area di #Konsa su Prince #Adu nel 2° tempo. Un episodio che ha scatenato molte polemiche con il VAR che non è intervenuto richiamando l’arbitro ☕️ pic.twitter.com/gZSsKNpQwk— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 24, 2026
Queiroz si lamenta del VAR: "Erano a bere un caffè?"Il Ghana, inoltre, lamenta anche un errore commesso dal VAR per quanto riguarda un presunto rigore negato: Pickford in uscita si è infatti scontrato senza palla con Prince Adu. L'allenatore dei ghanesi, molto arrabbiato, ha commentato: "Il VAR funziona ancora ai Mondiali? Abbiamo ancora il VAR? Ho dei dubbi al riguardo. A quanto pare, l'arbitro del VAR era in vacanza nel secondo tempo. Ancora una volta, il VAR è andato a prendersi un caffè. Anche a me piace prendermi un caffè ogni tanto! È un rigore netto. Avete qualche dubbio al riguardo, o sono solo io che ero alla partita?" In seguito, per tali ironiche e taglienti parole, si è poi scusato.
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