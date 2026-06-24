Polemiche e tensione nel post partita di Inghilterra-Ghana al Mondiale. Il Ghana ferma l'Inghilterra: la squadra di Tuchel domina, tira tanto in porta, ma non segna e la gara termina senza gol. Dopo il match, però, alla tensione si assommano le polemiche.

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Tutta l’ironia del CT del #Ghana: #Queiroz ha commentato così l’intervento in area di #Konsa su Prince #Adu nel 2° tempo. Un episodio che ha scatenato molte polemiche con il VAR che non è intervenuto richiamando l’arbitro ☕️ pic.twitter.com/gZSsKNpQwk