Le ferie negli Emirati Arabi si sono interrotte in modo tanto brusco quanto gradito per Morgan Gibbs-White. Il capitano del Nottingham Forest aveva fatto le valigie per Dubai subito dopo la partita contro il Coventry, convinto di potersi godere qualche giorno di riposo. Invece, un improvviso cambio di rotta da parte del commissario tecnico Thomas Tuchel lo ha obbligato a prendere il primo volo per rientrare immediatamente in Inghilterra e unirsi al ritiro della Nazionale inglese, in vista dei prossimi impegni di Nations League. La convocazione in extremis di Gibbs-White è nata dal passo indietro di Cole Palmer, non al 100% e intento a recuperare al massimo per rientrare dopo la sosta.

La polemica della fidanzata di Gibbs-White

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Il debutto dell'Inghilterra

L'iniziale esclusione del centrocampista delnon era passata affatto inosservata, scatenando la reazione pubblica e stizzita della sua compagna,. Attraverso i propri profili social, la fidanzata del giocatore aveva voluto evidenziare il grande avvio di stagione del compagno condividendo una statistica inequivocabile: fino a quel momento,risultava l'unico calciatore capace di creare più di cinque occasioni da gol nel corso di una gara di. In un primo momento, Tuchel aveva giustificato l'assenza del giocatore con questioni di abbondanza di giocatori e di tattica. Il CT aveva chiarito la sua prospettiva, spiegando in modo molto diretto che "non ha senso" chiamare in squadra più di tre giocatori per coprire il ruolo di numero 10.aveva ammesso di preferiree, per l'appunto,Ora il CT ha dovuto rivedere in corsa i propri piani affidandosi al ventiseienne per dare linfa vitale all'attacco. Persi tratta di una preziosa opportunità per riprendere in mano la propria carriera internazionale. Il centrocampista vanta attualmente sei apparizioni con la nazionale dei Tre Leoni e non scende in campo condall'ottobre 2025. In quell'occasione, era entrato come sostituto nella netta vittoria per 3-0 contro il Galles.

ENFIELD, INGHILTERRA : L'allenatore dell'Inghilterra Thomas Tuchel parla ai media durante una conferenza stampa al Tottenham Hotspur Training Centre a Enfield, in Inghilterra. (Foto di Bradley Collyer - Pool/Getty Images)

Il debutto avverrà il prossimo 26 settembre a Wembley, dove gli inglesi se la vedranno in una sfida di altissimo livello contro la Spagna campione del mondo in carica.