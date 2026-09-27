Le parole di Roy Keane
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Cole Palmer torna al centro delle discussioni intorno all'Inghilterra dopo la mancata convocazione all'ultimo Mondiale. Il talento del Chelsea, inizialmente convocato da Thomas Tuchel per gli impegni di Nations League, ha dovuto rinunciare alla chiamata per un problema fisico, una nuova assenza che ha riacceso il dibattito sulla sua disponibilità con la nazionale e portato Roy Keane a intervenire con parole molto, molto dure sul giocatore.
Nonostante ciò che ha detto Keane, c'è da dire che il numero 10 dei Blues è partito forte in questa stagione, segnando 4 gol e fornendo 3 assist tra Premier League e Carabao Cup, anche se la squadra guidata da Xabi Alonso sembra riscontrare gli stessi identici problemi degli ultimi anni.
Le dichiarazioni di Keane e Tuchel su PalmerL'ex centrocampista del Manchester United, intervenuto negli studi di ITV, ha riconosciuto le qualità del classe 2002, mettendo però in dubbio la possibilità che possa essere il giocatore capace di portare l'Inghilterra a un livello superiore: "Palmer mi piace, è un ragazzo di talento, ma ha troppe cattive abitudini, per i miei gusti".
Successivamente ha parlato dell'ultima partita contro il Brentford, persa con un sonoro 3-0 dal Chelsea: "Ho visto la sua ultima partita, e se pensate che porterà l'Inghilterra a un altro livello e vincerà dei trofei, dovete scordarvelo".
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Ha poi continuato parlando dei ritiri saltati e della importanza di questi: "Voglio basarmi solo su ciò che vedo personalmente e su ciò che osservo all'interno della mia squadra. Per questo bisogna essere in ritiro. Se non si è in ritiro, c'è un livello di impressione superiore che non si può raggiungere, ma lui ne salta troppi a causa di infortuni".
L'ultima presenza di Palmer con l'Inghilterra risale a marzo, quando il trequartista è partito titolare nell'amichevole persa 1-0 contro il Giappone a Wembley. Da allora, "Cold" Palmer non è più riuscito a trovare la continuità ricercata dal CT con la nazionale.
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