L'attaccante dell'Arsenal crede che ci fossero i presupposti per andare in fondo al Mondiale
Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata
Bukayo Saka non ha ancora superato la sconfitta in semifinale mondiale. Nonostante una più che positiva campagna in America, Messico e Canada, la nazionale dei Tre Leoni non è uscita totalmente soddisfatta. Le possibilità di arrivare all'ultimo atto c'erano, ma l'Argentina ha ribaltato lo svantaggio iniziale e costretto gli inglesi a giocare la "finalina".
Inghilterra, Saka non dimentica: "Ko con l'Argentina brucia ancora""Abbiamo ancora una cicatrice da smaltire", ha confermato Saka in una recente intervista. "Una volta che ci credi... avevamo fiducia e la giusta unità d'intenti per farcela. A crederci era tutta l'Inghilterra. Nonostante si tenti di andare avanti, è evidente che la cicatrice resti. Guarirà soltanto da sola". La formazione allenata da Tuchel, dopo la rimonta firmata Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto. Quella gara, per quanto non mettesse in palio il primo posto, fu tirata e divertente, essendo terminata con un rocambolesco 6-4 per gli inglesi.
Quarta nel ranking FIFA, l'Inghilterra giocherà una sfida spettacolare contro la Spagna neo Campione del Mondo. La gara si giocherà a Wembley sabato 26 settembre: "Vogliamo riuscire a metterci alle spalle il Mondiale e guardare ai nuovi impegni internazionali con focus totale", ha chiarito Saka. La concentrazione su cui ha insistito il classe 2001 è proiettata su ciascuno dei quattro impegni da cui è attesa la squadra di Thomas Tuchel. Dopo la Spagna, sul cammino dei Tre Leoni ci saranno Repubblica Ceca - due volte - e Croazia.
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