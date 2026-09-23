Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Bukayo Saka non ha ancora superato la sconfitta in semifinale mondiale. Nonostante una più che positiva campagna in America, Messico e Canada, la nazionale dei Tre Leoni non è uscita totalmente soddisfatta. Le possibilità di arrivare all'ultimo atto c'erano, ma l'Argentina ha ribaltato lo svantaggio iniziale e costretto gli inglesi a giocare la "finalina".

Inghilterra, Saka non dimentica: "Ko con l'Argentina brucia ancora"

", ha confermato Saka in una recente intervista. "Una volta che ci credi... avevamo fiducia e la giusta unità d'intenti per farcela.Nonostante si tenti di andare avanti, è evidente che la cicatrice resti. Guarirà soltanto da sola". La formazione allenata da Tuchel, dopo la rimonta firmata Enzo Fernandez e, ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto. Quella gara, per quanto non mettesse in palio il primo posto, fu tirata e divertente, essendo terminata con un rocambolesco 6-4 per gli inglesi.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 NOVEMBRE: Bukayo Saka dell'Inghilterra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia al Wembley Stadium il 13 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Quarta nel ranking FIFA, l'Inghilterra giocherà una sfida spettacolare contro la Spagna neo Campione del Mondo. La gara si giocherà a Wembley sabato 26 settembre: "Vogliamo riuscire a metterci alle spalle il Mondiale e guardare ai nuovi impegni internazionali con focus totale", ha chiarito Saka. La concentrazione su cui ha insistito il classe 2001 è proiettata su ciascuno dei quattro impegni da cui è attesa la squadra di Thomas Tuchel. Dopo la Spagna, sul cammino dei Tre Leoni ci saranno Repubblica Ceca - due volte - e Croazia.

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Interessante anche un passaggio sul baby talento Max. Compagno di squadra all'Arsenal, il sedicenne sarebbe per Saka un predestinato. "Ha un talento pazzesco, dipende soltanto da lui dove si fermerà nel calcio", ha chiosato il 25enne. Ad oggi, proprio per la tenera età, Dowman milita nell'Under 21 inglese, ma per la convocazione in nazionale maggiore dovrebbe bastargli davvero poco tempo.