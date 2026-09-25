Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

"Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione". Chi ha stilato il calendario della UEFA Nations League doveva certamente avere ben presente questo aforisma, comunemente attribuito a Oscar Wilde da una lunga tradizione di post motivazionali su Linkedin. E infatti si parte sabato 26 settembre alle 20.45, con Inghilterra e Spagna che si affrontano a Wembley. I padroni di casa dovranno confermare il lavoro svolto con un buon risultato per non deludere le aspettative dei sudditi di Sua Maestà, e sfrutteranno certamente a loro favore il fattore campo. La Roja però, ancora guidata da Luis de la Fuente, dovrà dimostrare di avere ancora fame, anche dopo aver conquistato il secondo Mondiale della propria storia.

Insomma, la carne al fuoco è parecchia, e i nomi dei convocati delle due rose sono da capogiro. Nell'attesa di godersi lo spettacolo in campo, gli appassionati di calcio di tutto il Mondo hanno già espresso il loro verdetto virtuale, premiando i loro campioni prediletti a suon di interazioni. Dopo un'attenta sessione di scrolling su Instagram, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra i Tre Leoni e i Campioni del Mondo in carica.

Inghilterra-Spagna: Bellingham contro Yamal

Le partite migliori iniziano dai kick off: nel confronto tra i profili ufficiali delle due Nazionali, ad avere la meglio sono gli: i loro follower sono, contro ifans degli. Sono numeri che non sorprendono, del resto, trattandosi di due paesi in cui il pallone fa parte della cultura generale.

Jude Bellingham durante una sessione di allenamento della nazionale inglese allo stadio di Wembley, il 26 marzo 2026 a Londra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Ma passiamo ai veri fuoriclasse: per i Tre Leoni c'è Jude Bellingham, e chi potrebbero schierare gli ospiti se non Lamine Yamal? A livello di numeri, la spunta il ragazzo spagnolo dal sorriso d'argento: giovane, talentuoso e modaiolo, i follower di Samurai Jack, come si definisce nella sua bio, sono 59 milioni, per 309 profili seguiti. Tra i mutuals (per i profani, gli utenti che si seguono a vicenda) c'è tutto il Pantheon dello sport iberico, da Cucurella a Busquets, da Piqué ad Alcaraz, oltre ai personaggi più cool della musica: Drake, Maluma, Rosalia, J Baldwin e 21 Savage, mentre il chiacchieratissimo trapper milanese Baby Gang non ricambia il follow... ma, del resto, lui non segue proprio nessuno. I suoi post, solo 55, che lo vedono tanto in campo quanto fuori, sono curatissimi senza sembrare artificiali, e non sfigurerebbero nel feed di un magazine streetwear.

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La Guerra anglo-spagnola: Kane e Saka vs Cucurella e Cubarsi

Marc Cucurella durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Georgia, disputata all'Estadio Manuel Martínez Valero l'11 ottobre 2025 a Elche, in Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

A difendere l'onore della Croce di San Giorgio, invece, c'è, il cui nome di battesimo è lo stesso che risuona in uno dei più bei pezzi dei Beatles. I suoi follower sono quasi, per 862 profili seguiti. Il suo feed è sicuramente più adulto, ma non meno curato. Nei suoi post, circa 560, c'è soprattutto calcio, ma anche tanto stile, e il fatto che addosso a Jude le giacche cadano molto bene è innegabile, che siano esse firmate Adidas come Louis Vuitton. La stella britannica sembra non disdegnare il calcio italiano, di ieri come di oggi: del campionato tricolore segue Manuel Locateli, Nico Paz e Nicolò Barella, ma anche Roberto Baggio. Nonostante il botta e risposta su X con il frontman degli Oasis durante i Mondiali, invece — un estemporaneo "HEY JUDE", a cui Bellingham ha prontamente risposto "HEY LIAM", i due non si seguono a vicenda su Instagram.

Ora passiamo agli altri protagonisti delle due formazioni. I sudditi di Re Carlo schierano il loro capitano, Harry Kane, fiore all'occhiello del Bayern Monaco, più di 20 milioni di follower per lui, contro i circa 300 profili seguiti, tra cui possiamo nominare il nuovo acquisto dell'Inter John Stones, ma anche Luca Toni, David Beckham e la popstar Justin Bieber. Ad aiutare la squadra c'è anche Bukayo Saka, con i suoi 8,4 milioni di follower, un numero in costante ascesa grazie ai meritatissimi successi della scorsa stagione con la maglia dei Gunners.

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Inghilterra-Spagna, chi vince la sfida dei social?

Lamine Yamal festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

La Corona Iberica risponde con altri due elementi di spicco della sua Invincible Armada:, con la sua iconica chioma che lo rende riconoscibile a decine di metri di distanza, a quota, e un feed in cui solo gli scatti dedicati alla sua bella famiglia rubano spazio al pallone. Tra i suoi seguiti, poco meno di 800, ci sono i rivali in Nazionale e in campionato Jude Bellingham e Denzel Dumfries. Infine, un altro Gen Z:con i suoi 19 anni e, tra cui Alessandro Bastoni, Kevin De Buyne e Pedro Porro.

Ma chi si porta a casa i tre punti virtuali di questa prima giornata di Nations League? La vittoria va all'Inghilterra, ma il primo posto sul podio è di Lamine Yamal, con i suoi 59 milioni di follower. Seguono, per i britannici, Jude Bellingham con i suoi 56,3 milioni, e il capitano Harry Kane, a 20. Menzione speciale per la chioma più iconica del calcio mondiale, Marc Cucurella, l'unico che potrà sempre essere individuato al primo sguardo e senza ombra di dubbio sul rettangolo verde.