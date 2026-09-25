L'allenatore dei Tre Leoni ha parlato in conferenza stampa dei punti di forza della nazionale iberica: dai portieri alla gestione dei ritmi
L'Inghilterra ritorna in campo e lo farà contro l'avversario più difficile di tutti. La nazionale inglese infatti sarà impegnata nel primo turno di Nations League contro i campioni Mondiali in carica della Spagna. La partita andrà in onda alle 20:45 di domani, in un rematch della finale degli Europei del 2024. All'epoca, sulla panchina dei Tre Leoni sedeva Gareth Southgate, un tecnico federale, mentre adesso c'è l'allenatore di club Thomas Tuchel, che ha già fallito il test Mondiale.
Durante la competizione intercontinentale estiva, l'ex tecnico del Chelsea ha portato, con qualche fatica di troppo, la propria nazionale in semifinale, poi persa malamente contro l'Argentina per 2-1. Tuttavia, il lavoro di Tuchel prosegue e il test contro la selezione iberica è decisivo per capire a che punto è il suo operato da CT.
Tuchel è impressionato dal lavoro di de la FuenteLa Spagna si approccia al match come la squadra da battere, vedendo gli ultimi risultati delle competizioni intercontinentali e continentali. Con de la Fuente CT, la nazionale iberica ha conquistato l'Europeo del 2024 e il Mondiale 2026, con due versioni differenti. In Germania, la Spagna giocava un calcio di possesso, ma sempre pronto a cercare la verticalità delle due ali Nico Williams e Lamine Yamal. Nell'ultimo torneo invece, il tecnico federale ha puntato meno sulla fase offensiva (complici gli infortuni e le forme fisiche non eccellenti delle due ali) e più su quella difensiva, prendendo una sola rete in tutta la competizione da CDK.
Inoltre, Tuchel si è soffermato anche sulla sua rosa di giocatori: "Cole Palmer purtroppo continua a perde occasioni per via dei suoi infortuni. Anche Alexander-Arnold avrà alcune occasioni per riprendersi la maglia. Inoltre, non vorrei far ruotare tropo i giocatori, abbiamo degli obiettivi da raggiungere".
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