L'Inghilterra ritorna in campo e lo farà contro l'avversario più difficile di tutti. La nazionale inglese infatti sarà impegnata nel primo turno di Nations League contro i campioni Mondiali in carica della Spagna. La partita andrà in onda alle 20:45 di domani, in un rematch della finale degli Europei del 2024. All'epoca, sulla panchina dei Tre Leoni sedeva Gareth Southgate, un tecnico federale, mentre adesso c'è l'allenatore di club Thomas Tuchel, che ha già fallito il test Mondiale.

BURTON UPON TRENT, INGHILTERRA - 23 SETTEMBRE: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, parla con Anthony Barry, vice allenatore dell'Inghilterra, durante una sessione di allenamento a St George's Park il 23 settembre 2026 a Burton upon Trent, Inghilterra. (Foto di Harriet Massey/Getty Images)

Durante la competizione intercontinentale estiva, l'ex tecnico del Chelsea ha portato, con qualche fatica di troppo, la propria nazionale in semifinale, poi persa malamente contro l'Argentina per 2-1. Tuttavia, il lavoro di Tuchel prosegue e il test contro la selezione iberica è decisivo per capire a che punto è il suo operato da CT.

Tuchel è impressionato dal lavoro di de la Fuente

🗣️ "It's a missed opportunity. He misses too many opportunities. He misses way too many camps with injuries."



Thomas Tuchel on Chelsea attacker Cole Palmer being absent from his squad due to an injury ⤵️ pic.twitter.com/ci3evMbPu9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 25, 2026

La Spagna si approccia al match come la squadra da battere, vedendo gli ultimi risultati delle competizioni intercontinentali e continentali. ConCT, la nazionale iberica ha conquistato l'Europeo del 2024 e il Mondiale 2026, con due versioni differenti. In Germania, la Spagna giocava un calcio di possesso, ma sempre pronto a cercare la verticalità delle due ali Nico Williams e. Nell'ultimo torneo invece, il tecnico federale ha puntato meno sulla fase offensiva (complici gli infortuni e le forme fisiche non eccellenti delle due ali) e più su quella difensiva, prendendo una sola rete in tutta la competizione da CDK Questo aspetto degli iberici è stato notato ed elogiato dal CT Tuchel in conferenza stampa: "Più analizziamo le ultime partite della nazionale spagnola e più siamodal loro lavoro difensivo. Sanno gestire i ritmi del gioco e manipolarti a giocare sulla fasce, iniziando così la pressione. Inoltre, sono messi bene anche in porta, nonostante subiscano davvero pochi tiri. Ci sarà da soffrire, ma vogliamo avere anche noi dei momenti in cui dominare. Abbiamo una strategia per creare delle occasioni, soprattutto dobbiamo essere bravi a capire il momento giusto in cui".

Inoltre, Tuchel si è soffermato anche sulla sua rosa di giocatori: "Cole Palmer purtroppo continua a perde occasioni per via dei suoi infortuni. Anche Alexander-Arnold avrà alcune occasioni per riprendersi la maglia. Inoltre, non vorrei far ruotare tropo i giocatori, abbiamo degli obiettivi da raggiungere".