Charles De Ketelaere è uno dei giocatori, se non il giocatore, più condizionato e penalizzato dal nuovo sistema di gioco voluto da Maurizio Sarri all'Atalanta. Nelle prime cinque giornate di campionato, il belga ha trovato un solo assist, poi rivelatosi vano ai fini del risultato, nella sconfitta contro il Cagliari. Ma, a preoccupare è la sua non partecipazione alla manovra offensiva della Dea e la posizione come ala destra, che lo rendono avulso dal gioco. Eppure, l'ex Milan ha raccontato di essere stato vicino a firmare per il PSG in estate.

L'interesse dalla Premier e dai campioni d'Europa

In un'intervista concessa a La Dernière Heure, per presentare la sfida odierna tra, valida per la prima giornata diha raccontato di aver avuto degli interessamenti in estate dopo un bel Mondiale condito da 3 gol e 1 assist : "C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l'Atalanta chiedeva molto.".

CARDIFF, WALES - OCTOBER 13: Kevin De Bruyne del Belgio festeggia con i compagni di squadra Timothy Castagne e Charles De Ketelaere dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di qualificazione del Gruppo J per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Galles e Belgio al Cardiff City Stadium il 13 ottobre 2025 a Cardiff, Galles. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Se il belga non ha rivelato quali squadre lo seguissero dalla ricca Premier League, lo ha fatto, però, sul PSG, bicampione d'Europa in carica: "Devi trovare una squadra che si possa permettere un investimento di 50 milioni. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo. Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres".

Caricamento post Instagram...

Ambizione

Arrivato a Bergamo nell'estate del 2023, dopo una stagione negativa alha segnato 32 gol in 148 partite. I numeri dicono tanto e, infatti, sotto la guida diha raggiunto vette mai toccate precedentemente e successivamente:nei primi due anni all', soltantonella passata annata con. Tuttavia, il belga si dice felice, ma coltiva dentro di sé l'ambizione di salire di livello: "Sono felice all'Atalanta. So quanto sia importante essere un titolare fisso, già dai tempi del Milan.. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo".