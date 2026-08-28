Per la prima volta nella sua storia la piccola Andorra avrà un club in una competizione europea. A fare l'impresa è stata l'Inter Club d'Escaldes che ha battuto i kosovari del Drita e si è aggiudicata la qualificazione alla Conference League.

🚨🇦🇩 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Inter d'Escaldes make HISTORY by becoming the first ever club from Andorra to qualify for the main phase of a European competition. ✅



They have made it to the Europa League. Huge respect!



As of 2026, Andorra's population is estimated at 90,021. 🤯👏 pic.twitter.com/rr9EZIiMT9 — EuroFoot (@eurofootcom) August 27, 2026

Inter Escaldes scrive la storia: è la prima squadra andorrana in Conference League

Caricamento post Instagram...

Le coppe europee continuano a regalare momenti storici e di grande emozione. E non solo per le grandi nazioni o per i grandi club, ma anche per federazioni e compagini più piccole e meno note. Ieri si giocava il turno finale dellee la squadra andorrana Inter Escaldes ha sconfitto nella lotteria dei rigori la più nota FC Drita, formazione del Kosovo. E così, per la prima volta una squadra del principato di Andorra, piccolo stato nei Pirenei, incastonato tra Francia e Spagna, prenderà parte alla fase finale di una competizione europea. Dall'introduzione della terza coppa europea sono ben dodici le nazioni ad avere una propria rappresentante qualificatasi in una coppa per la prima volta. Solo in due mancano ancora all'appello:e ilC'è anche da segnalare un gol. Il terzo penalty della lotteria dei rigori, infatti, lo ha messo a segno un figlio d'arte: il difensore. Che altri non è che il figlio dell'attualeed ex allenatore di Tottenham

Questo piccolo e poco noto club andorrano, però, ha una storia molto particolare. Che lo lega, in maniera particolare, all'Italia. Nato nel 1991 il club è stato chiamato Inter e indossa una divisa nerazzurra in onore del ben più noto club italiano. Per tanti anni l'Inter d'Andorra non ha vinto nulla ed è rimasto ai margini del calcio locale. Nel 2015, però, è arrivata una rifondazione. Da quel momento i nerazzurri non si sono fermati e hanno vinto ben dodici trofei: un campionato di seconda divisione, cinque della massima serie locale, tre coppe nazionali e quattro supercoppe andorrane.