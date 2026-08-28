Per la prima volta una formazione di Andorra arriva alle fasi finali di una competizione continentale.

Federico Iezzi
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Per la prima volta nella sua storia la piccola Andorra avrà un club in una competizione europea. A fare l'impresa è stata l'Inter Club d'Escaldes che ha battuto i kosovari del Drita e si è aggiudicata la qualificazione alla Conference League.

Inter Escaldes scrive la storia: è la prima squadra andorrana in Conference League

Le coppe europee continuano a regalare momenti storici e di grande emozione. E non solo per le grandi nazioni o per i grandi club, ma anche per federazioni e compagini più piccole e meno note. Ieri si giocava il turno finale delle qualificazioni alla Conference League e la squadra andorrana Inter Escaldes ha sconfitto nella lotteria dei rigori la più nota FC Drita, formazione del Kosovo. E così, per la prima volta una squadra del principato di Andorra, piccolo stato nei Pirenei, incastonato tra Francia e Spagna, prenderà parte alla fase finale di una competizione europea. Dall'introduzione della terza coppa europea sono ben dodici le nazioni ad avere una propria rappresentante qualificatasi in una coppa per la prima volta. Solo in due mancano ancora all'appello: San Marino e il Montenegro.
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C'è anche da segnalare un gol. Il terzo penalty della lotteria dei rigori, infatti, lo ha messo a segno un figlio d'arte: il difensore Maurizio Pochettino. Che altri non è che il figlio dell'attuale commissario tecnico della nazionale degli USA ed ex allenatore di Tottenham, PSG e Chelsea.

Questo piccolo e poco noto club andorrano, però, ha una storia molto particolare. Che lo lega, in maniera particolare, all'Italia. Nato nel 1991 il club è stato chiamato Inter e indossa una divisa nerazzurra in onore del ben più noto club italiano. Per tanti anni l'Inter d'Andorra non ha vinto nulla ed è rimasto ai margini del calcio locale. Nel 2015, però, è arrivata una rifondazione. Da quel momento i nerazzurri non si sono fermati e hanno vinto ben dodici trofei: un campionato di seconda divisione, cinque della massima serie locale, tre coppe nazionali e quattro supercoppe andorrane.

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