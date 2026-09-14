L’inizio di stagione del Liverpool non è stato quello che i tifosi dei Reds si aspettavano. La squadra affidata al nuovo tecnico Andoni Iraola ha infatti raccolto una sola vittoria nelle prime giornate di campionato, ottenuta sul campo dell’Ipswich, mentre le altre tre sfide sono terminate in parità contro Newcastle, Nottingham e Fulham. Un rendimento ancora lontano dalle aspettative, accompagnato anche da qualche problema fisico che sta condizionando le scelte dell’allenatore.

Il punto su Barcola secondo Iraola

Tra i giocatori costretti a fermarsi c’è Bradley Barcola, arrivato dal Paris Saint-Germain per oltre 130 milioni di euro e diventato l’acquisto più oneroso nella storia del Liverpool. L’attaccante ha dovuto alzare bandiera bianca nell’ultima partita di Premier League contro il Fulham, lasciando il campo al 72’ minuto.

🚨 BRADLEY BARCOLA 🇫🇷 N’EST PAS EN ÉTAT DE JOUER D’APRÈS SON COACH ANDONI IRAOLA 🇪🇸❌



« Il n’est pas encore prêt à s’entraîner avec l’équipe. Il s’entraîne seul, mais il a commencé à toucher le ballon.



Nous voulons qu’il revienne dès que possible. Il lui reste encore un peu de… pic.twitter.com/c1Mi0agDXp — BeFootball (@_BeFootball) September 14, 2026

Iraola ha fatto il punto sulle sue condizioni, spiegando che il francese non è ancora pronto per tornare a lavorare insieme al resto del gruppo: "Non è ancora pronto ad allenarsi con la squadra. Si allena da solo, ma ha iniziato a toccare la palla", ha dichiarato il tecnico, lasciando intendere che il recupero procede, ma senza una tempistica immediata per il rientro.

L’allenatore dei Reds ha sottolineato anche la volontà di riavere il prima possibile a disposizione uno dei principali investimenti della società: "Vogliamo che torni il prima possibile. Ha ancora un po’ di strada da fare e ci vorrà tempo", ha aggiunto Iraola.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 8 SETTEMBRE: Bradley Barcola, del Liverpool, osserva durante la sessione di allenamento alla vigilia della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, presso l'AXA Training Centre, l'8 settembre 2026 a Kirkby, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Il punto anche su Giovanni Leone

Il tecnico ha poi fatto un confronto con Giovanni Leoni, altro giocatore alle prese con un percorso di recupero. Secondo Iraola, il giovane difensore italiano sarebbe infatti più avanti rispetto a Barcola nel processo di rientro: "Con tutti questi infortuni a lungo termine, penso che Giovanni Leoni sia un po’ avanti a lui".

Per il Liverpool, dunque, la priorità resta quella di evitare rischi e accompagnare Barcola verso un recupero completo. L’investimento enorme effettuato sul giocatore rende il suo ritorno particolarmente atteso, ma Iraola preferisce procedere con cautela. Al momento, l’attaccante continua ad allenarsi individualmente e ha mosso i primi passi con il pallone: segnali incoraggianti, ma ancora insufficienti per ipotizzare un rientro immediato.