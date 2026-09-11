Bradley Barcola ha fatto trattenere il fiato a tutti i tifosi del Liverpool, oltreché a stampa e allenatore. Proprio Iraola, tuttavia, ha precisato in conferenza stampa le condizioni fisiche del suo giocatore, aumentando il livello di fiducia affinché recuperi per il prossimo impegno stagionale.

Liverpool, Iraola rassicura su Barcola: "Valuteremo ma dovrebbe essere disponibile"

L'esordio con il Liverpool in Champions League avrebbe potuto presto diventare un pessimoper Barcola. Il classe 2002, per il quale i Reds hanno investito oltrecon ricchi bonus, ha giocato appena un'ora nella sfida con l'Atletico. Al 60° minuto, infatti, Iraola si è visto costretto a sostituirlo, preferendogli Victor Munoz. Nessuna bocciatura tecnica, dunque, dietro la scelta dell'allenatore.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 SETTEMBRE: I giocatori del Liverpool interagiscono con Bradley Barcola del Liverpool dopo aver subito un infortunio durante la partita della Fase a Gironi della UEFA Champions League 2026/27 MD1 tra Liverpool FC e Atletico de Madrid ad Anfield il 9 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

È stato lo stesso ex giocatore del Paris-Saint Germain a desiderare il cambio, non essendo in grado di proseguire la gara. A distanza di due giorni, sulle sue condizioni, Iraola ha precisato che non si è trattato di nulla di grave. "Abbiamo ancora un allenamento, però posso dire che Barcola abbia accusato soltanto dei crampi. Valuteremo meglio nella seduta di oggi, ma non ci aspettiamo infortuni. Se tutto sarà ok, il ragazzo verrà con noi".

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Un altro calciatore che è ancora ai box, invece, è Hugo, anch'egli con un trascorso al PSG. Il 14 aprile scorso si ruppe ile per il francese non si può che procedere con estrema cautela. Iraola, sul tema, ha risposto così: "Difficile fare previsioni con questi infortuni, penso che il suo recupero sia in ogni caso lontano. È possibile torni a darci una mano nelle ultime due giornate della League Phase. Al momento non possiamo esprimerci con certezza. Se lo inseriamo (in lista UEFA ndr), evidentemente".