L'ex PSG, sostituito al 60° in Champions, dovrebbe essere disponibile per la prossima gara
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
Bradley Barcola ha fatto trattenere il fiato a tutti i tifosi del Liverpool, oltreché a stampa e allenatore. Proprio Iraola, tuttavia, ha precisato in conferenza stampa le condizioni fisiche del suo giocatore, aumentando il livello di fiducia affinché recuperi per il prossimo impegno stagionale.
Liverpool, Iraola rassicura su Barcola: "Valuteremo ma dovrebbe essere disponibile"L'esordio con il Liverpool in Champions League avrebbe potuto presto diventare un pessimo biglietto da visita per Barcola. Il classe 2002, per il quale i Reds hanno investito oltre cento milioni di sterline con ricchi bonus, ha giocato appena un'ora nella sfida con l'Atletico. Al 60° minuto, infatti, Iraola si è visto costretto a sostituirlo, preferendogli Victor Munoz. Nessuna bocciatura tecnica, dunque, dietro la scelta dell'allenatore.
È stato lo stesso ex giocatore del Paris-Saint Germain a desiderare il cambio, non essendo in grado di proseguire la gara. A distanza di due giorni, sulle sue condizioni, Iraola ha precisato che non si è trattato di nulla di grave. "Abbiamo ancora un allenamento, però posso dire che Barcola abbia accusato soltanto dei crampi. Valuteremo meglio nella seduta di oggi, ma non ci aspettiamo infortuni. Se tutto sarà ok, il ragazzo verrà con noi".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA