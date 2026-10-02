Due episodi pro-Palestina interrompono Irlanda-Austria
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La politica torna ad influenzare il calcio. In occasione del match di Nations League tra Irlanda e Austria, i tifosi presenti all'Aviva Stadium di Dublino hanno deciso di protestare a sostegno della causa palestinese, per le note vicende in Medio Oriente, interrompendo di fatto la partita per ben due volte nel primo tempo.
Palline da tennis in campoParlare di calcio diventa molto complicato se al centro delle vicende non vi sono i gol dei 22 protagonisti in campo, ma le grandi proteste dei tifosi sugli spalti. La doppietta nel primo tempo di Troy Parrott non è bastata, infatti, per calmare le grandi contestazioni dei tifosi irlandesi a favore della Palestina, dopo le note vicende del precedente match tra Irlanda e Israele (giocata in Ungheria per motivi di sicurezza e in un clima tutt'altro che sportivo tra le due formazioni).
Tornando alla gara all'Aviva Stadium, il primo episodio si è verificato al 19' minuto di gioco, quando alcuni tifosi hanno deciso di lanciare sul terreno di gioco diverse palline da tennis ricoperte di adesivi con i colori della bandiera palestinese e la scritta "#StopTheGame". A quel punto, i calciatori hanno deciso di lasciare momentaneamente il rettangolo di gioco, in attesa della raccolta degli oggetti, tornando in campo soltanto diversi minuti più tardi.
Invasione di campoAnche dopo il lancio di palline da tennis, però, le proteste dei presenti non sono affatto terminate. Dopo la ripresa del gioco, infatti, intorno al 35° minuto, uno spettatore ha deciso di invadere il terreno di gioco sventolando una bandiera palestinese. Attimi dopo, sono immediatamente intervenuti gli addetti alla sicurezza, fermando l'invasore, il quale è stato successivamente scortato fuori dal campo.
Dopo la seconda ripresa di gioco, la gara non ha più visto ulteriori problemi. Alla doppietta di Troy Parrott nel primo tempo, ha poi risposto l'Austria con i gol di Alexander Prass al 71' e, appena sei minuti dopo, Michael Gregoritsch. Tuttavia, nonostante il pareggio, il clima attorno alla nazionale irlandese resta particolarmente acceso, soprattutto, in vista dell'imminente gara di ritorno contro Israele, che si terrà dopodomani alla TSC Arena di Bačka Topola, in Serbia.
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