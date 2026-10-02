La politica torna ad influenzare il calcio. In occasione del match di Nations League tra Irlanda e Austria, i tifosi presenti all'Aviva Stadium di Dublino hanno deciso di protestare a sostegno della causa palestinese, per le note vicende in Medio Oriente, interrompendo di fatto la partita per ben due volte nel primo tempo.

Pro-Palestinian protesters interrupted the Ireland vs. Austria match today in protest of Ireland’s upcoming second match against Israel on October 4.



Supporters threw tennis balls onto the pitch from the stands before a pitch invader carrying a Palestinian flag was removed by… pic.twitter.com/98VHCIsgYO — WearThePeace (@WearThePeaceCo) October 1, 2026

Palline da tennis in campo

Parlare di calcio diventa molto complicato se al centro delle vicende non vi sono i gol dei 22 protagonisti in campo, ma le grandi proteste dei tifosi sugli spalti. La doppietta nel primo tempo dinon è bastata, infatti, per calmare le grandi contestazioni dei tifosi irlandesi a favore della Palestina, dopo le note vicende del precedente match tra Israele (giocata in Ungheria per motivi di sicurezza e in un clima tutt'altro che sportivo tra le due formazioni).

Tornando alla gara all'Aviva Stadium, il primo episodio si è verificato al 19' minuto di gioco, quando alcuni tifosi hanno deciso di lanciare sul terreno di gioco diverse palline da tennis ricoperte di adesivi con i colori della bandiera palestinese e la scritta "#StopTheGame". A quel punto, i calciatori hanno deciso di lasciare momentaneamente il rettangolo di gioco, in attesa della raccolta degli oggetti, tornando in campo soltanto diversi minuti più tardi.

Invasione di campo

Anche dopo il lancio di palline da tennis, però, le proteste dei presenti non sono affatto terminate. Dopo la ripresa del gioco, infatti, intorno al 35° minuto, uno spettatore ha deciso disventolando una. Attimi dopo, sono immediatamente intervenuti gli addetti alla sicurezza, fermando l'invasore, il quale è stato successivamente scortato fuori dal campo.

DUBLINO, IRLANDA - 1° OTTOBRE: Una veduta ravvicinata di palline da tennis recanti la bandiera della Palestina, raccolte dal personale di sicurezza dopo essere state lanciate in campo dai tifosi della Repubblica d'Irlanda per protestare contro Israele durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Repubblica d'Irlanda e Austria, disputata all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, il 1° ottobre 2026. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

Dopo la seconda ripresa di gioco, la gara non ha più visto ulteriori problemi. Alla doppietta di Troy Parrott nel primo tempo, ha poi risposto l'Austria con i gol di Alexander Prass al 71' e, appena sei minuti dopo, Michael Gregoritsch. Tuttavia, nonostante il pareggio, il clima attorno alla nazionale irlandese resta particolarmente acceso, soprattutto, in vista dell'imminente gara di ritorno contro Israele, che si terrà dopodomani alla TSC Arena di Bačka Topola, in Serbia.