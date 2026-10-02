C’è un piccolo angolo d’Europa dove il calcio si gioca contro il vento, il freddo e una tradizione ancora tutta da costruire. È il Tórsvøllur di Tórshavn, teatro della sfida tra Isole Faroe e Slovacchia, terza giornata della Nations League 2026-27. Calcio d’inizio venerdì 2 ottobre alle 20.45. Le premesse raccontano due squadre che arrivano alla partita con umori differenti. Le Faroe hanno raccolto due pareggi nelle prime due giornate: 1-1 contro il Kazakistan e 1-1 contro la Moldavia. Due punti che hanno permesso alla nazionale di Eyðun Klakstein di mantenere l'imbattibilità nel girone.

La Slovacchia parte davanti

Vladimír Weiss ha trovato immediatamente continuità. La squadra slovacca ha segnato quattro gol nelle prime due gare e può contare su elementi di esperienza internazionale come. In avanti, attenzione a Lukáš Haraslín, Leo Sauer e David Strelec.Ma guai a considerare la trasferta una formalità. Le Faroe hanno dimostrato di saper rendere complicate le partite, soprattutto davanti al proprio pubblico. Nelle prime due giornate hanno sempre trovato il gol e non hanno ancora perso nella competizione.

SOLNA, SWEDEN - NOVEMBER 18: (L-R) Joannes Bjartalio, Gilli Rolantsson, Solvi Vatnhamar and Viljormur Davidsen of Faroe Islands participate in the national anthem ahead of the UEFA Euro 2020 Qualifier match between Sweden and Faroe Islands at Friends Arena on November 18, 2019 in Solna, Sweden. (Photo by Linnea Rheborg/Getty Images)

Faroe, difesa e ripartenze

Caricamento post Instagram...

Il pronostico