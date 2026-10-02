C’è un piccolo angolo d’Europa dove il calcio si gioca contro il vento, il freddo e una tradizione ancora tutta da costruire.
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C’è un piccolo angolo d’Europa dove il calcio si gioca contro il vento, il freddo e una tradizione ancora tutta da costruire. È il Tórsvøllur di Tórshavn, teatro della sfida tra Isole Faroe e Slovacchia, terza giornata della Nations League 2026-27. Calcio d’inizio venerdì 2 ottobre alle 20.45. Le premesse raccontano due squadre che arrivano alla partita con umori differenti. Le Faroe hanno raccolto due pareggi nelle prime due giornate: 1-1 contro il Kazakistan e 1-1 contro la Moldavia. Due punti che hanno permesso alla nazionale di Eyðun Klakstein di mantenere l'imbattibilità nel girone.
La Slovacchia parte davantiVladimír Weiss ha trovato immediatamente continuità. La squadra slovacca ha segnato quattro gol nelle prime due gare e può contare su elementi di esperienza internazionale come Stanislav Lobotka, Milan Škriniar, David Hancko e Ondrej Duda. In avanti, attenzione a Lukáš Haraslín, Leo Sauer e David Strelec. Ma guai a considerare la trasferta una formalità. Le Faroe hanno dimostrato di saper rendere complicate le partite, soprattutto davanti al proprio pubblico. Nelle prime due giornate hanno sempre trovato il gol e non hanno ancora perso nella competizione.
Faroe, difesa e ripartenzeIl copione potrebbe essere abbastanza chiaro: Slovacchia con maggiore possesso e qualità tecnica, Faroe compatte e pronte a sfruttare gli spazi. La nazionale di Klakstein può affidarsi ad Áki Samuelsen, autore di una rete nelle prime due giornate, mentre Adrian Justinussen rappresenta un'altra soluzione offensiva. In mezzo al campo, Geza Dávid Turi e Mattias Hellisdal sono tra gli uomini chiamati a dare equilibrio. La partita, insomma, potrebbe decidersi sulla capacità della Slovacchia di trovare il varco giusto senza concedere troppo alle ripartenze dei padroni di casa.
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Il pronosticoSulla carta la Slovacchia dispone di maggiore qualità e arriva con un percorso perfetto nelle prime due giornate. Le Faroe, però, hanno già dimostrato di poter frenare avversari più quotati. Il risultato più prudente resta dunque quello di una partita con pochi gol, con la Slovacchia che parte favorita ma senza garanzie di una goleada. Pronostico finale: Slovacchia vincente oppure pareggio, con Under 3,5 gol. Per chi cerca un risultato esatto, gli scenari più plausibili sono 0-1, 1-1 o 1-2. La vera sfida sarà anche mentale: le Faroe hanno poco da perdere, la Slovacchia ha invece l'occasione di trasformare un ottimo avvio in una fuga vera e propria.
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