Anche i ragazzi di Silvio Baldini si giocano tutto stasera: la sfida contro la Polonia può decidere la qualificazioni agli Europei e all'Olimpiade
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Questa sera può essere una giornata decisiva per l'Italia. E non parliamo solo della Nazionale Maggiore. La squadra di Roberto Mancini, come ricordiamo, sarà impegnata contro la Turchia. Una sfida che gli azzurri sono chiamati a non sbagliare per continuare la lotta per la qualificazione alla fase finale della Nations League. Ma prima ancora scenderà in campo l'U21 di Silvio Baldini, la cui partita contro i coetanei della Polonia ha una doppia posta in palio.
Italia, l'U21 di Baldini si gioca la qualificazione agli Europei e non solo: la posta in palioLe prossime ore possono dire molto sul futuro dell'Italia. Prima ancora della partita che vedrà scendere in campo gli uomini di Roberto Mancini contro la Turchia, il cui eventuale successo consentirebbe agli azzurri di proseguire la lotta per la qualificazione alla fase finale della Nations League, gli occhi saranno tutti sulla selezione U21. La squadra di Silvio Baldini, infatti, se la vedrà contro i coetanei della Polonia. Dopo l'1-2 dell'andata per i polacchi, gli azzurrini non possono sbagliare data l'alta posta in palio.
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Dato l'1-2 dell'andata, l'Italia sarà costretta a vincere con almeno 2 reti di vantaggio per avere la migliore differenza reti in caso di arrivo a pari merito. Dietro questa sfida, non c'è solo la qualificazione al prossimo Europeo ma anche all'Olimpiade del 2028 a Los Angeles. In base alle regole, dall'Europa arrivano tre squadre, ovvero le due finaliste e la vincitrice della finale per il 3°posto. L'Italia non prende parte ad un'Olimpiade dal 2008, motivo per cui oggi vincere conta più che mai.
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