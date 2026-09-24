Vincenzo Italiano ritrova Vlahovic al Besiktas dopo averlo già allenato alla Fiorentina: la sua analisi del finale amaro alla Juventus
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Dalla Fiorentina al Besiktas, il rapporto tra Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic è ripartito in Turchia. Il tecnico ha parlato del centravanti serbo, delle annate a Firenze e degli ultimi mesi alla Juventus, lasciando emergere più di qualche interrogativo.
Italiano: "Il Dusan di Firenze mi ha fatto vedere qualcosa di diverso"L'esperienza di Vlahovic con Italiano era iniziata alla Fiorentina nella stagione 2021/22, prima del trasferimento alla Juventus. In quei mesi, il serbo aveva segnato 20 reti in totale, portando i bianconeri al maxi investimento nel gennaio dello stesso periodo da oltre 75 milioni di euro. Oggi, i due si sono ritrovati al Besiktas e l'attaccante ha già lasciato il segno con 5 gol nelle prime quattro giornate di campionato. Italiano, ai microfoni del Corriere dello Sport, lo ha definito il suo miglior attaccante, ricordando proprio quanto visto a Firenze: "Segnò 20 reti in 20 partite, è incredibile", ha detto l'allenatore, aggiungendo: "Ho avuto sempre ottimi giocatori in attacco, però quel Dusan mi ha fatto vedere qualcosa di diverso. Se quell'anno fosse rimasto, avremmo potuto fare anche di più".
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Italiano sul capitolo Juventus: "Alcune situazioni non lo hanno aiutato"La parte più significativa dell'intervista riguarda però l'esperienza bianconera. A Italiano vengono chieste le ragioni per cui Vlahovic abbia faticato e trovato meno continuità realizzativa alla Juventus, e il tecnico non individua una sola spiegazione ma sottolinea soprattutto la combinazione tra problemi fisici e situazioni interne: "Gli infortuni e qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato", spiega Italiano, prima di aggiungere che, numeri alla mano, il serbo non può essere considerato un attaccante che alla Juve non abbia reso: il calcolo complessivo dei gol di Vlahovic alla Juventus, considerando tutte le competizioni ufficiali da gennaio 2022, ammonta infatti a oltre 61 reti in 142 presenze.
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