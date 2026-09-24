Dalla Fiorentina al Besiktas, il rapporto tra Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic è ripartito in Turchia. Il tecnico ha parlato del centravanti serbo, delle annate a Firenze e degli ultimi mesi alla Juventus, lasciando emergere più di qualche interrogativo.

Italiano: "Il Dusan di Firenze mi ha fatto vedere qualcosa di diverso"

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L'esperienza diconera iniziata allanella stagione 2021/22, prima del trasferimento alla. In quei mesi, il serbo aveva segnatoin totale, portando i bianconeri al maxinel gennaio dello stesso periodo da oltre. Oggi, i due si sono ritrovati ale l'attaccante ha già lasciato il segno connelle prime quattro giornate di campionato. Italiano, ai microfoni del Corriere dello Sport, lo ha definito il suo, ricordando proprio quanto visto a Firenze: "Segnò 20 reti in 20 partite, è incredibile", ha detto l'allenatore, aggiungendo: "Ho avuto sempre ottimi giocatori in attacco, però quel Dusan mi ha fatto vedere qualcosa di diverso. Se quell'anno fosse rimasto, avremmo potuto fare anche di più".Gliperò non sono finiti qui, e Italiano racconta l'intenzione di riportarlo alla sua corte a qualunque costo: "La società era d'accordo con me nel provare a prenderlo, e alla fine abbiamo preso un 26enne ancora di grande valore e grande futuro. Sono certo che può tornare il Vlahovic di qualche anno fa, è molto giovane e ha ancora tanto da dare al calcio europeo".

ISTANBUL, TURCHIA - 17 SETTEMBRE: Dusan Vlahovic di Besiktas durante la partita di UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 tra Besiktas JK e Olympique de Marseille al Besiktas Park il 17 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Italiano sul capitolo Juventus: "Alcune situazioni non lo hanno aiutato"

La parte più significativa dell'intervista riguarda però l'esperienza. A Italiano vengono chieste le ragioni per cuiabbia faticato e trovato meno continuità realizzativa alla, e il tecnico non individua una sola spiegazione ma sottolinea soprattutto latra problemi fisici e situazioni interne: "Gli infortuni e qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato", spiega Italiano, prima di aggiungere che,alla mano, il serbo non può essere considerato un attaccante che alla Juve non abbia reso: il calcolo complessivo dei gol di Vlahovic alla Juventus, considerando tutte le competizioni ufficiali da gennaio 2022, ammonta infatti a oltrein