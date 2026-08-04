Dopo l'Europa League vinta con l'Aston Villa, Sancho attende offerte per la prossima stagione.
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Dopo l'arrivo al Manchester United nel 2021, per Jadon Sancho una spirale discendente avvolge la sua carriera. Pagato 73 milioni di sterline, il calciatore classe 2000 è attualmente svincolato. Vari sono i club a lui interessati ma ad ora nessuna squadra ha fatto il passo per ufficializzare il suo acquisto. Nell'attesa l'inglese si tiene in forma, come mostra anche dai profili social, allenandosi con una squadra di decima divisione inglese: il Flixton FC.
Sancho si tiene in forma ma il Flixton ci tiene a precisare che non ci sono trattativeArrivato al Manchester dal Borussia Dortmund, la carriera di Jadon Sancho ha preso una piega del tutto inaspettata. A 26 anni è attualmente svincolato. Per lui si sono fatti avanti svariati club tra i quali, secondo voci, l' attivissima Fiorentina che ha però poi subito smentito l'interesse. Interesse concreto invece quello del Borussia Dortmund che sarebbe felice di riportare a casa Sancho. Il club tedesco per il giocatore ha rappresentato il momento migliore della sua carriera. Lo scorso anno ha vissuto da protagonista la cavalcata dell'Aston Villa verso la vittoria dell'Europa League. In queste settimane, come riportato anche dal quotidiano inglese The Sun, il classe 2000 ha ricevuto interessi anche da club arabi in particolar modo dall'All-Ryan. In Europa a parte Dortmund e Fiorentina sarebbe interessato anche l'Atletico Madrid in cerca di un giocatore con le sue caratteristiche e che salti l'uomo.
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