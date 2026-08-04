Dopo l'arrivo al Manchester United nel 2021, per Jadon Sancho una spirale discendente avvolge la sua carriera. Pagato 73 milioni di sterline, il calciatore classe 2000 è attualmente svincolato. Vari sono i club a lui interessati ma ad ora nessuna squadra ha fatto il passo per ufficializzare il suo acquisto. Nell'attesa l'inglese si tiene in forma, come mostra anche dai profili social, allenandosi con una squadra di decima divisione inglese: il Flixton FC.

Sancho si tiene in forma ma il Flixton ci tiene a precisare che non ci sono trattative

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Arrivato al Manchester dal Borussia Dortmund, la carriera di Jadon Sancho ha preso una piega del tutto inaspettata. A 26 anni. Per lui si sono fatti avanti svariati club tra i quali, secondo voci, l' attivissimaInteresse concreto invece quello delche sarebbe felice di riportare a casa Sancho. Il club tedesco per il giocatore ha rappresentato il momento migliore della sua carriera. Lo scorso anno ha vissuto da protagonista la cavalcata. In queste settimane, come riportato anche dal quotidiano inglese The Sun, il classe 2000 ha ricevuto interessi anche da club arabi in particolar modo dall'All-Ryan. In Europa a parte Dortmund e Fiorentina sarebbe interessato ancheNell'attesa di scoprire il proprio futuro,e come mostrato tramite i suoi canali social si allenaun club che milita nella North West Counties League Division One North.di poter vedere un giocatore del suo calibro allenarsi con la sua squadra ma sottolinea come. In un post su Instagram il classe 2000 si mostra in allenamento con la maglia del suo ex compagno Bruno Fernandes che ha voluto commentare con: "Fratello mio".