Le condizioni del colombiano dopo le ultime notizie circolate: il club statunitense fa chiarezza

Francesco Lovino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 11:02)

Vi avevamo spiegato cosa avesse colpito James Rodriguez. Il colombiano aveva sofferto una grave forma di disidratazione. La sua prestazione nell'amichevole tra Colombia e Francia ne era stata intaccata. Nestor Lorenzo, CT della nazionale colombiana, lo aveva sostituito dopo un'ora di gioco. Immediatamente ricoverato, le sue condizioni destavano preoccupazione. Adesso, però, è stato il suo club a fare luce sul quadro clinico di James Rodriguez.

Come sta James Rodriguez? Il punto del Minnesota United James Rodriguez sta migliorando la sua condizione fisica. Lo sta facendo presso la sua abitazione. Con un comunicato ufficiale, il Minnesota decifra nel seguente modo la condizione del colombiano: "Sia il club che i nostri professionisti medici possono affermare senza ambiguità che non ci sono prove cliniche o di laboratorio di rabdomiolisi".

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L'attaccante trentaquattrenne, ancora un punto di riferimento della sua nazionale, si è presentato regolarmente alla seduta di allenamento prevista per lunedì scorso. La sua sessione è stata finalizzata a un pieno ritorno all'attività agonistica. Chiaramente Rodriguez continua a essere supervisionato dallo staff medico del Minnesota, club che milita in MLS.

Nessuna rabdomiolisi — La rabdomiolisi, rottura del muscolo scheletrico e seguente rilascio di alcune sostanze nel sangue, può avere una causa tanto fisica quanto non fisica. Con uno sforzo notevolissimo dell'organismo, può capitare che essa si verifichi. Il Minnesota, dal canto suo, è stato però molto chiaro. James Rodriguez migliora giorno dopo giorno e non sta affrontando questa grave compromissione del suo organismo.

L'obiettivo del colombiano rimane il prossimo Mondiale. Col suo attuale club, a cui si è unito dal febbraio scorso, ha giocato una manciata di minuti. Nonostante sia ritenuto sul viale del tramonto, l'ex Real Madrid ha tutte le carte in regola per guidare la sua Colombia alla prossima competizione intercontinentale.