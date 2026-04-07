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James Rodriguez, nessuna rabdomiolisi? Il Minnesota United fa chiarezza sul colombiano

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Le condizioni del colombiano dopo le ultime notizie circolate: il club statunitense fa chiarezza
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Vi avevamo spiegato cosa avesse colpito James Rodriguez. Il colombiano aveva sofferto una grave forma di disidratazione. La sua prestazione nell'amichevole tra Colombia e Francia ne era stata intaccata. Nestor Lorenzo, CT della nazionale colombiana, lo aveva sostituito dopo un'ora di gioco. Immediatamente ricoverato, le sue condizioni destavano preoccupazione. Adesso, però, è stato il suo club a fare luce sul quadro clinico di James Rodriguez.

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Come sta James Rodriguez? Il punto del Minnesota United

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BARRANQUILLA, COLOMBIA - 19 NOVEMBRE: James Rodriguez della Colombia contende il pallone con Willian Pacho dell'Ecuador durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Colombia ed Ecuador allo Stadio Metropolitano Roberto Melendez il 19 novembre 2024 a Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)
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James Rodriguez sta migliorando la sua condizione fisica. Lo sta facendo presso la sua abitazione. Con un comunicato ufficiale, il Minnesota decifra nel seguente modo la condizione del colombiano: "Sia il club che i nostri professionisti medici possono affermare senza ambiguità che non ci sono prove cliniche o di laboratorio di rabdomiolisi".

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L'attaccante trentaquattrenne, ancora un punto di riferimento della sua nazionale, si è presentato regolarmente alla seduta di allenamento prevista per lunedì scorso. La sua sessione è stata finalizzata a un pieno ritorno all'attività agonistica. Chiaramente Rodriguez continua a essere supervisionato dallo staff medico del Minnesota, club che milita in MLS.

Nessuna rabdomiolisi

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La rabdomiolisi, rottura del muscolo scheletrico e seguente rilascio di alcune sostanze nel sangue, può avere una causa tanto fisica quanto non fisica. Con uno sforzo notevolissimo dell'organismo, può capitare che essa si verifichi. Il Minnesota, dal canto suo, è stato però molto chiaro. James Rodriguez migliora giorno dopo giorno e non sta affrontando questa grave compromissione del suo organismo.

L'obiettivo del colombiano rimane il prossimo Mondiale. Col suo attuale club, a cui si è unito dal febbraio scorso, ha giocato una manciata di minuti. Nonostante sia ritenuto sul viale del tramonto, l'ex Real Madrid ha tutte le carte in regola per guidare la sua Colombia alla prossima competizione intercontinentale.

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