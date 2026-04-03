El Bandito paga una grave disidratazione nel corso dell'ultimo match disputato con la nazionale. Per lui è scattato il ricovero immediato

Francesco Lovino Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 10:55)

Il capocannoniere della Coppa del Mondo del 2014 è stato ricoverato in Colombia. James Rodriguez sta scontando una grave forma di disidratazione che lo ha costretto a chiudere anzitempo la sua avventura in nazionale per dedicarsi esclusivamente al suo recupero. Stando al referto medico, il ragazzo sarebbe in miglioramento. In ogni caso c'è ancora apprensione attorno al veterano colombiano.

Colombia in ansia per James Rodriguez La Colombia ha giocato domenica scorsa la sua amichevole con la Francia. La gara è terminata 1-3, con grande protagonista Desiré Doué, autore di una doppietta. Oltre a lui, a segno per i transalpini è andato l'interista Thuram. Il gol della bandiera per i gialloblù ha portato la firma di Campaz. Al di là del risultato negativo, però, è stata la sostituzione di James Rodriguez a preoccupare. Il ragazzo ha giocato per 63 minuti, esattamente gli stessi della gara precedente con la Croazia.

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L'ex calciatore del Real Madrid, spesso affiancato a squadre italiane senza che mai nessuna sia riuscita ad acquisirlo, si è fermato dopo la prima ora di gioco per quella che sembrava stanchezza. James Rodriguez oggi ha 34 anni, ma nonostante questo, sembra ancora un punto fermo della sua nazionale. Lunedì è emersa la notizia per la quale il ragazzo avrebbe accusato una forte disidratazione e, in seguito, è scattato il ricovero.

Rimasto "a secco" — È stata la Federazione colombiana a fare il punto sulla condizione clinica di James Rodriguez con un comunicato apparso sul suo profilo ufficiale: "ha subito una grave disidratazione che lo ha costretto a rimanere in ospedale per 72 ore per un controllo medico preventivo e il recupero". L'attaccante si troverebbe nello Stato del Minnesota, lì dove milita per conto del Minnesota United a cui si è unito dallo scorso febbraio.

Pur senza aver specificato se il giocatore sia ancora ricoverato, la Federazione conferma che dal rapporto medico stia emergendo "un'evoluzione favorevole". La Colombia esordirà al Mondiale americano il prossimo 17 giugno e si appresta a sfidare l'Uzbekistan. Le altre gare in programma sono contro Repubblica Democratica del Congo e Portogallo di CR7, ex compagno di James Rodriguez.