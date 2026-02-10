La punta colombiana continua a manifestare una certa irrequietezza e una crisi di identità nelle sue permanenze nei club: per lui è arrivata la terza cessione nell'ultimo anno.

Ci sono poche storie che fanno storcere il naso quanto quella di Jhon Duran. La punta colombiana ha tutti i mezzi e il talento necessario per diventare una delle migliori armi offensive del panorama europeo. Eppure, ecco che il 22enne si appresta già a finire fuori dal circuito del calcio mainstream, volando nell'orientale Russia. L'ex Villa ha vissuto un gennaio travagliato, dove ha provato ad offrirsi ad una grande quantità di squadre, tra cui Bologna e Juventus. Proprio i bianconeri, secondo le indiscrezioni, avrebbero scartato l'ipotesi Jhon Duran per mancanza di fiducia nel suo carattere extra campo. Queste incognite caratteriali, unite ad una fragilità fisica sempre più presente, hanno portato il giovane talento a cambiare il terzo club nel giro di un solo anno.

L'incompiutezza di Jhon Duran — Il nazionale colombiano da gennaio 2025 ha girato ben tre squadre diverse: Al-Nassr, Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo. Il cartellino è ancora di proprietà della squadra saudita (acquistato per 77 milioni di euro), ambiente di cui, dopo soli 6 mesi, il calciatore si è stufato, emigrando in prestito verso la Turchia. Se in Saudi League non sono mancati i gol (8 in 13 partite), in Turchia la fatica è stata maggiore, anche per ripetuti guai fisici. Con la squadra di Istanbul, Jhon Duran ha collezionato 21 presenze (10 in SuperLig) e soli 5 gol in tutte le competizioni.

Il calciatore rimarrà comunque nella memoria dei tifosi del Fener per la storica rete al Galatasaray al 95'. Tuttavia, anche in Turchia il colombiano era inquieto e così ha spinto per un altro trasferimento temporaneo. Ad accoglierlo ci ha pensato lo Zenit, vecchia big del calcio europeo, ora dimenticata dalla collettività per le sanzioni sulle società sportive russe dal 2022. Chissà che Jhon Duran non possa ritrovare la pace e la sua identità fra un libro di Dostoevskij e uno di Lenin...