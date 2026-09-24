João Félix ha scelto il suo favorito per il Pallone d’Oro. Tra Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Harry Kane, il portoghese dell’Al-Nassr mette davanti a tutti il talento del Barcellona. Non soltanto per quanto fatto durante la stagione, ma soprattutto per l’impatto che riesce ad avere quando scende in campo. Intervistato da AS, João Félix ha spiegato quale tipo di giocatore, secondo lui, dovrebbe conquistare il premio individuale.

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João Félix sceglie Lamine Yamal: “È il calcio”

Per João Félix , ildeve andare a un calciatore capace di essere ricordato anche oltre i numeri e i trofei. Da qui nasce la sua preferenza per: “”, ha spiegato il giocatore dell’

Il portoghese riconosce anche il livello raggiunto dagli altri protagonisti della corsa al premio, ma la sua scelta resta netta; “È vero che Mbappé e Harry Kane hanno fatto una grande stagione, ma Lamine è il calcio. Inoltre, ha vinto la Coppa del Mondo, che negli anni del Mondiale è sempre molto importante per essere più vicino al Pallone d’Oro”. La preferenza di João Félix nasce quindi da due elementi precisi: il modo in cui Lamine Yamal riesce a incidere sul gioco e il peso di una stagione arricchita dalla vittoria del Mondiale.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 07 MAGGIO: Joao Felix di Al Nassr festeggia il quarto gol della sua squadra dal calcio di rigore con il compagno di squadra Abdullah Al Hamdan durante la partita della Saudi Pro League tra Al Shabab e Al Nassr alla SHG Arena il 7 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

L’assenza tra i candidati

Nella stessa intervista,ha parlato anche della propria esclusione dalla lista dei candidati al. Una situazione che, almeno nelle sue parole, non gli ha provocato particolare preoccupazione: “”.

Il discorso si è poi spostato sulla Saudi Pro League, campionato nel quale il portoghese gioca con l’Al-Nassr. João Félix ritiene che il torneo saudita venga ancora valutato meno di quanto meriti, pur senza metterlo sullo stesso piano dei principali campionati europei: “La gente vede il campionato saudita come un po’ sottovalutato. Certo, non è una top-5, ma è un buon campionato. Ho fatto una grande stagione, ma sono tranquillo. Forse, se fossimo andati lontano in Coppa del Mondo, avrei potuto esserci, ma non lo so”, ha concluso.

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non trasforma così la propria esclusione in una polemica. Quando però si parla del giocatore che dovrebbe vincere il, la sua posizione è chiara:hanno disputato una grande stagione, ma per lui il nome da mettere davanti a tutti resta quello di