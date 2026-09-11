Il grande inizio di stagione del brasiliano e le parole del tecnico
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Tra i calciatori sui quali il Chelsea sta facendo affidamento per puntare a grandi risultati in questa stagione, figura anche Joao Pedro. Il brasiliano, infatti, è tra i titolari della squadra allenata da Xabi Alonso e ha già lasciato il segno. Nei primi tre incontri della Premier League, l'attaccante ha segnato due reti e fornito altrettanti assist. Grazie alle sue prestazioni, il classe 2001 ha ricevuto il premio di miglior giocatore del campionato inglese nel mese di agosto. Inoltre, è stato convocato anche dal Ct del Brasile Carlo Ancelotti per le amichevoli in programma nelle prossime settimane.
Chelsea, Xabi Alonso su Joao Pedro: "Ha voglia di vincere"Quando Ancelotti ha annunciato in conferenza stampa la lista dei calciatori convocati per il Mondiale disputato quest'estate, non sono mancate le polemiche per le scelte prese. Quella che ha fatto più clamore è stata l'assenza di Joao Pedro che, coi Blues, ha giocato una buonissima annata condita da 20 gol, quindici dei quali in campionato e sei assist. In quel momento, Ancelotti aveva chiesto scusa a lui ed agli altri che aveva scelto di non convocare. Per la sosta delle Nazionali che avrà inizio a fine mese, il tecnico ha incluso l'attaccante del Chelsea tra i convocati.
Per l'ottimo avvio che ha avuto, il brasiliano ha vinto il premio di miglior calciatore della Premier League per il mese di agosto. Di recente, Xabi Alonso ha speso qualche parola sul suo attaccante: "Ha voglia di vincere ed avere successo. Joao è un ragazzo determinato e vuole fare una grande stagione. Viene da un'ottima annata in cui ha realizzato tanti gol e ha intenzione di segnare ancor di più. Tuttavia non può farcela da solo e quindi lo dobbiamo aiutare".
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