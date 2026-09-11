Tra i calciatori sui quali il Chelsea sta facendo affidamento per puntare a grandi risultati in questa stagione, figura anche Joao Pedro. Il brasiliano, infatti, è tra i titolari della squadra allenata da Xabi Alonso e ha già lasciato il segno. Nei primi tre incontri della Premier League, l'attaccante ha segnato due reti e fornito altrettanti assist. Grazie alle sue prestazioni, il classe 2001 ha ricevuto il premio di miglior giocatore del campionato inglese nel mese di agosto. Inoltre, è stato convocato anche dal Ct del Brasile Carlo Ancelotti per le amichevoli in programma nelle prossime settimane.

Chelsea, Xabi Alonso su Joao Pedro: "Ha voglia di vincere"

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Joao Pedro is August's @EASPORTSFC Player of the Month 🏆 pic.twitter.com/c1FIJrDbKV — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

Quando Ancelotti ha annunciato in conferenza stampa la lista dei calciatori convocati per ildisputato quest'estate, non sono mancate le polemiche per le scelte prese. Quella che ha fatto più clamore è stata l'assenza di Joao Pedro che, coi Blues, ha giocato una buonissima annata condita daIn quel momento, Ancelotti aveva chiesto scusa a lui ed agli altri che aveva scelto di non convocare. Per la sosta delle Nazionali che avrà inizio a fine mese, il tecnico ha incluso l'attaccante del Chelsea tra i convocati.Joao Pedro, che lo scorso anno è stato votato dei tifosi dei Blues come miglior calciatore della stagione, ha iniziato molto bene questa nuova annata con due gol ed altrettanti assist. Recentemente, il classe 2001 ha rilasciato le seguentied ESPN: "Indipendentemente da chi mi guarda, cerco di fare il mio lavoro. Mi sforzo sempre per mantenere un livello alto. Parlando della Nazionale, invece, continuerò a lavorare e, se Dio vuole, ci sarò. In questi anni penso di aver dimostrato una buona forma. Così come è successo la scorsa stagione, anche adesso ho cominciato bene e spero di continuare così".

Londra, Inghilterra - 29 agosto 2026: Joao Pedro del Chelsea incita la folla durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea e Brighton & Hove Albion allo Stamford Bridge. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Per l'ottimo avvio che ha avuto, il brasiliano ha vinto il premio di miglior calciatore della Premier League per il mese di agosto. Di recente, Xabi Alonso ha speso qualche parola sul suo attaccante: "Ha voglia di vincere ed avere successo. Joao è un ragazzo determinato e vuole fare una grande stagione. Viene da un'ottima annata in cui ha realizzato tanti gol e ha intenzione di segnare ancor di più. Tuttavia non può farcela da solo e quindi lo dobbiamo aiutare".