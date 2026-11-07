Quattordici anni trascorsi con la stessa maglia hanno proiettato José Maria Gimenez di diritto nella storia, non solo recente, dell'Atletico Madrid. Arrivato a 17 anni alla corte del Cholo Simeone, dopo essere cresciuto nel Danubio in Uruguay, è diventato un pilastro difensivo dei Colchoneros apprendendo giorno e notte da due maestri della difesa come Diego Godin e Miranda. Gli anni, però, passano per tutti e l'uruguaiano, complici anche i tantissimi infortuni, è indietreggiato nelle gerarchie, fino a diventare un panchinaro di lusso. Così, in estate ha scelto di scendere di livello, pur di tornare a godersi il calcio. E ha firmato con il Deportivo A Coruna.

La scelta di lasciare casa

In un'intervista concessa a MARCA, il difensore centrale ha spiegato i motivi alla base della scelta di provare una nuova esperienza e sposare il progetto ambizioso di una neopromossa: ", volevo solo fare un passo per cambiare aria ed essere felice., volevo essere felice,e volevo competere. Quando il Deportivo mi ha chiamato, onestamente, l'ho visto come una sfida molto bella per me".

MADRID, SPAIN - OCTOBER 24: Robin Le Normand dell'Atletico Madrid stringe la mano a Jose Gimenez del Real Club Deportivo de A Coruña dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e RC Deportivo de A Coruña al Riyadh Air Metropolitano il 24 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

La volontà è stata chiara: tornare a godersi il calcio. Sì, perché l'ultima annata nella capitale spagnola è stata un vero e proprio inferno per Gimenez. È sceso in campo appena due volte in Liga e, complessivamente, 11 considerando la Copa del Rey e la Champions League. In questo primo scorcio di stagione sembra aver superato i costanti problemi muscolari, che lo condizionano da sempre, e ha già spartito il campo con Aubameyang, Angelino, Casado e i nostri Quagliata e Amatucci ben otto volte per un totale di 689 minuti.

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Il Cholo Simeone come un padre