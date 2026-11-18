A 38 anni, dopo vent'anni trascorsi sui campi di calcio di diversi continenti, Juan Mata ha annunciato il proprio ritiro dal calcio professionistico. Lo ha fatto con un messaggio semplice, nel quale ha voluto ringraziare lo sport che gli ha permesso di vivere esperienze che ha sognato sin da piccolo. Il centrocampista ha fatto parte della generazione d'oro della Spagna, ha vinto il Mondiale del 2010 e l'Europeo del 2012, ha alzato la Champions League con il Chelsea e ha fatto parte dell'ultimo e vero Manchester United. Non ha avuto la continuità e la centralità di altri fuoriclasse della sua epoca, ma per qualità tecnica, visione di gioco e intelligenza calcistica negli ultimi trenta metri è stato uno dei trequartisti più apprezzati di quella grande generazione.

Juan Mata dice addio al calcio

Nato a Burgos il 28 aprile 1988, Juan Mata ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Real Madrid Castilla, la squadra riserve dei Blancos, e nel 2007 ha lasciato la capitale spagnola per trasferirsi al Valencia, una scelta di fondamentale importanza per la sua crescita.

Al Mestalla ha trovato spazio, responsabilità e un contesto ideale per mettere in mostra le proprie caratteristiche, riuscendo anche a conquistare la Coppa del Re nel 2008 e portando il Valencia a raggiungere con continuità le Coppe europee, arrivando addirittura ai quarti di finale di Europa League nella stagione 2009-2010. In 4 stagioni ha consolidato la propria reputazione nella Liga, attirando l'attenzione dei principali club europei, tra cui il Chelsea che lo acquistò nel 2011.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Juan Mata del Chelsea esulta dopo aver segnato il gol della vittoria durante la partita di Barclays Premier League tra Manchester United e Chelsea all'Old Trafford il 5 maggio 2013 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il trasferimento a Londra ha rappresentato probabilmente il punto più alto della carriera di Mata. Lo spagnolo si è adattato rapidamente al ritmo del calcio inglese, diventando uno dei principali riferimenti offensivi dei Blues e scrivendo la storia con il Chelsea: 54 presenze, 12 gol e 16 assist tra tutte le competizioni, conquistando l'FA Cup e soprattutto la Champions League sotto la guida di Roberto Di Matteo.

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L'anno successivo è arrivato un altro trionfo continentale, questa volta in Europa League, battendo il Benfica nella finale di Amsterdam. Nel frattempo si è affermato come uno dei migliori giocatori della Premier League e della sua squadra, tanto da essere eletto per due stagioni consecutive miglior calciatore del club.

La sua esperienza londinese si è però interrotta nel gennaio 2014 con il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Chelsea, con cui ha perso centralità nel progetto tecnico scegliendo quindi di trasferirsi al Manchester United. A Old Trafford ha vissuto una fase più lunga, ma anche meno lineare rispetto alle precedenti: 285 presenze, 51 gol e 40 assist in 8 anni, tra diverse difficoltà del club e molti cambi in panchina, che non gli hanno permesso di essere un titolare inamovibile, anche perché il calcio inglese stava progressivamente andando verso un'intensità e una velocità che valorizzavano caratteristiche diverse dalle sue. Nonostante ciò, con i Red Devils ha vinto l'FA Cup, la Coppa di Lega e la Community Shield nel 2016, oltre all'Europa League nel 2017.

La parte finale della carriera lo ha portato in Australia, prima al Western Sydney Wanderers e poi al Melbourne Victory. Proprio con quest'ultima squadra ha vissuto una delle stagioni individualmente più soddisfacenti degli ultimi anni. Nella scorsa stagione infatti ha realizzato 5 gol e servito 13 assist in 25 presenze, conquistando la Johnny Warren Medal come miglior giocatore della A-League oltre a diversi riconoscimenti individuali ricevuti da parte del club.