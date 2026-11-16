Jude Bellingham ritrova finalmente il sorriso e lascia alle spalle una stagione complicata. Dopo il netto 3-0 contro la Repubblica Ceca a inizio ottobre, il centrocampista inglese ammette di aver pagato due pesanti macigni: la gestione conservativa dell'infortunio alla spalla e le feroci accuse ricevute dopo l'Europeo. "Ho deciso di continuare senza operarmi ed è stato un errore. Ho perso il sorriso giocando con l'Inghilterra dopo l'Europeo, mi sono sentito un po' come il capro espiatorio", confessa il giocatore, che a British Vogue rivela anche di aver chiesto aiuto per gestire lo stress. A gennaio, dopo l'addio di Xabi Alonso e le voci sulla sua vita notturna, aveva risposto con ironia mimando il gesto di bere dopo il gol nel 6-1 al Monaco.

Il Mondiale da leader con Tuchel e i numeri record

La vera svolta arriva però aldove l'Inghilterra conquista il terzo posto grazie ai sette gol e un assist diIl commissario tecnico Thomas Tuchel esalta così il suo fuoriclasse: "È stato uno dei migliori giocatori di tutto il Mondiale, si vedeva che atleta e che macchina sia: cresce sotto pressione e ama questi palcoscenici". In questo avvio di stagione l'inglese mantiene lo stesso ritmo partecipando già a sedici reti trae Nazionale. Contro la Spagna al Metropolitano (2-3) propizia il corner dello 0-2 di Konsa, serve l'assist per Ben White diventando il primo inglese dal 1980 a toccare quota sette passaggi vincenti nell'anno solare e domina per dribbling riusciti e duelli vinti.

MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: L'inglese Jude Bellingham festeggia al termine della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra, disputata il 15 novembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La cura Mourinho e il ritorno vicino alla porta per la rinascita di Bellingham

Dietro la rinascita definitiva di Bellingham c'è anche la mano di JoséIn passato l'ex Borussia Dortmund aveva sofferto i continui cambi di ruolo cone Xabitra fascia e mediana arretrata: "Posso giocare in varie posizioni e, in un certo senso, sono vittima di questa versatilità", ha dichiarato JudeIl tecnico portoghese lo riporta invece stabilmente a ridosso dell'area avversaria. "Un giocatore di quella qualità deve stare vicino alla porta, per me questo è ovvio: è unico ed estremamente importante per la squadra", spiega Mourinho. Una scelta che ridà entusiasmo al talento britannico: "Prima di tutto mi sto divertendo a giocare a calcio: quando stai bene e hai fiducia, hai voglia di provare le giocate".