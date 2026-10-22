Una sfida nella sfida. Questa sera il Milan affronterà il Bournemouth in trasferta per la terza giornata di Europa League e nella rosa degli inglesi è presente Justin Kluivert, figlio di Patrick, ex attaccante rossonero. Il classe 1999 si prepara ad affrontare la squadra del suo papà, per un legame che resta ben saldo oltre il tempo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese riconosce il valore del Diavolo ma non nasconde le ambizioni della squadra inglese, parlando anche dei ricordi e dei racconti del passato, con un'eredità calcistioca importante da preservare. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>