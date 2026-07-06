Harry Kane ha lasciato il segno anche fuori dal campo. Dopo aver trascinato l'Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 con un gol e un assist nella rocambolesca vittoria per 3-2 contro il Messico, il capitano dei Tre Leoni si è presentato ai microfoni della BBC completamente senza voce. Colpa dei festeggiamenti con i tifosi inglesi, culminati con il tradizionale coro sulle note di Wonderwall. "Ho solo cantato, non riesco nemmeno a parlare", ha scherzato Kane al termine di una partita ricca di emozioni, episodi arbitrali e continui ribaltamenti di fronte. Ora l'Inghilterra guarda ai quarti di finale, dove ad attenderla ci sarà la Norvegia.

Kane show in campo e sugli spalti: "Non riesco più a parlare"

Allo stadio Azteca è successo di tutto.ha superato ilper 3-2 al termine di una sfida caratterizzata da interventi del VAR, un'espulsione e un finale al cardiopalma. Tra i protagonisti c'è stato ancora una volta. Il capitano inglese ha firmato un gol, servito un assist e partecipato all'azione del momentaneo vantaggio, pur concedendo anche il rigore che ha riaperto la partita nel secondo tempo. Dopo il triplice fischio, però, l'attaccante ha dato spettacolo insieme ai tifosi. Isotto il settore inglese, accompagnati dall'immancabile Wonderwall,

LONDRA, INGHILTERRA - 13 NOVEMBRE: Harry Kane (Inghilterra) durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia allo stadio di Wembley, il 13 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

"È stata una partita pazzesca, abbiamo dovuto lottare. Ho solo cantato lì, non riesco davvero a parlare", ha raccontato sorridendo ai microfoni della BBC. Kane ha poi elogiato il carattere della squadra: "Sembrava che tutto fosse contro di noi, ma abbiamo trovato il modo di vincere". Il centravanti ha anche contestato il rigore assegnato al Messico per un suo intervento su Brian Gutierrez: "Pensavo di aver preso prima il pallone. È stata una di quelle giornate in cui molte decisioni ci hanno penalizzato". A trascinare i Tre Leoni, oltre a Kane, è stato anche Jude Bellingham, autore di una doppietta e protagonista di una prova totale, impreziosita da interventi decisivi anche in fase difensiva. L'Inghilterra vola così ai quarti. Ora la sfida contro la Norvegia. In palio, c'è un posto in semifinale.