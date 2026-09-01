A Kigali il tempo scorre fino al 100’. La finale sembra destinata ai supplementari senza un gol, poi Agnes Nabukenya trova lo spazio che serve. Anita Namata mette la palla nell’area piccola, la capitana del Kawempe Muslim Ladies reagisce per prima e batte il portiere del Kenya Police Bullets. È il gol che vale la vittoria, 1-0, e soprattutto un posto nella storia del calcio femminile ugandese.

Il Kawempe Muslim ha conquistato lunedì 31 agosto la qualificazione alla fase finale della CAF Women’s Champions League, diventando il primo club dell’Uganda a riuscirci. La finale delle qualificazioni CECAFA si è giocata al Kigali Pelé Stadium, in Rwanda, e ha chiuso un percorso senza sconfitte per la squadra campione d’Uganda: quattro vittorie e 13 reti segnate.

Un gol al 100’ completa il percorso perfetto del Kawempe Muslim

La finale contro il Kenya Police Bullets è rimasta senza reti per tutti i 90 minuti. Il Kawempe aveva già provato a sbloccare la partita, con Nabukenya vicina al gol su punizione e Jovia Nakagolo pericolosa nella ripresa. La difesa kenyana ha resistito fino ai supplementari. Poi l’episodio decisivo. Al 100’, Namata indirizza di testa il pallone verso l’area piccola. Nabukenya è la più rapida, controlla la situazione e trova la conclusione che porta avanti le ugandesi. Il vantaggio resiste fino al fischio finale.

Per la capitana è stato il coronamento di un torneo da protagonista. Nabukenya è stata infatti scelta come miglior giocatrice delle qualificazioni CECAFA, mentre il portiere Saidah Namwanje ha ricevuto il premio di miglior estremo difensore.

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Il torneo era iniziato il 24 agosto contro il Commercial Bank of Ethiopia, battuto 1-0 proprio grazie a una rete di Nabukenya. Due giorni dopo è arrivato l’8-0 contro il FC Ujeco, la vittoria più larga della competizione per la squadra ugandese.

In semifinale, il 29 agosto, il Kawempe ha ritrovato il Commercial Bank of Ethiopia e lo ha superato per 3-0. In finale è bastato l’1-0 nei supplementari contro il Kenya Police, e in quattro partite il Kawempe ha segnato 13 gol senza incassarne nessuno. Un cammino che gli ha permesso di arrivare alla finale con la porta ancora inviolata e di chiudere le qualificazioni senza una sola sconfitta.

Dal sesto titolo nazionale alla fase finale

Per il club non era la prima esperienza nelle qualificazioni della Women’s Champions League. Il Kawempe Muslim aveva partecipato anche all’edizione 2022, chiudendo al terzo posto dopo aver battuto le tanzaniane del Simba Queens nella finale per il terzo posto.

RABAT, MAROCCO - 13 NOVEMBRE: I giocatori di FAR Rabat festeggiano la vittoria dopo aver vinto la finale della CAF Women's Champions League contro il Mamelodi Sundowns a Rabat, in Marocco, il 13 novembre 2022. (Foto di Jalal Morchidi/Anadolu Agency tramite Getty Images)

Quattro anni dopo, il ritorno in Rwanda ha avuto un finale diverso. La squadra è arrivata alle qualificazioni dopo aver vinto per la sesta volta la FA Women Super League, confermandosi tra le realtà più vincenti del calcio femminile ugandese.

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La qualificazione continentale completa così una stagione iniziata con il titolo nazionale e terminata con un risultato mai raggiunto da un club dell’Uganda. Il Kawempe Muslim sarà ora protagonista della fase finale della CAF Women’s Champions League, dove affronterà le altre squadre qualificate dalle diverse zone del continente.

La partita decisiva è stata risolta dalla formidabile capitana. Al 100’, Nabukenya ha trovato il pallone giusto nell’area piccola. Per il Kawempe è bastato quel gol per entrare nella storia del calcio ugandese e aprire una nuova pagina sul palcoscenico africano.